讓稻田吃益生菌 雲林縣試驗結果公布：有助減少溫室氣體排放

雲林縣政府今年與中興大學合作，在大埤鄉試驗在稻作生長過程加入益生菌，為緩解溫室氣體排放找解方，今期中報告成果，發現可明顯減少甲烷和氧化亞氮排放，二期稻作將繼續實驗，並邀企業認養田區，擴大效益，讓農民也能負起社會責任。

雲林縣推動低碳永續家園執行暨緩解水稻田溫室氣體排放研究計畫今天期中報告，縣府計畫處長李明岳表示，水稻是溫室氣體排放量最高的主要糧食作物，為投入淨零碳排目標，縣府與中興大學合作，選定全國水稻面積最大的大埤鄉，在青農謝志坪約1.3公頃的稻田施用益生菌試驗。

該計畫在今年一期稻作試驗，調查施用益生菌製劑與未施用的慣行農田在水稻生長期，分別在整地湛水期、插秧期、分蘗期、抽穗期、成熟期及收割期溫室氣體排放狀況，執行計畫的中興大學生命科學系博士後研究員包尚弘說，結果顯示，二氧化碳（CO2）總排放量下降約906%、甲烷（CH4）降低約92%、氧化亞氮（N2O）降低約80%。

參與計畫的農民謝志坪說，他發現有使用益生菌的稻田土壤顏色看起來比較健康，不似一般稻田顏色較黑，且益生菌價格不算太貴，真要長期使用不至於負擔太大，只是要連續10周每周施用較為麻煩，他願意先當先鋒嘗試，如果真能對土地有很大的幫助，相信後面會有很多人跟進，大家一起努力讓地球共好。

李明岳說，降低全球暖化人人有責，目前一期稻作實驗結果顯示對溫室氣體排放減少有助益，二期稻作將會持續試驗，並邀企業認養稻田，減輕經濟作物溫室氣體排放對環境影響，讓企業、農民一起成為氣候公民，與環境永續共好。