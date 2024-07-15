台南首創「機車駕訓快考」專班 參訓1周內可領照

每逢暑假期間，各地監理站都湧入許多年輕人紛紛報考機車駕照，但恐要排隊1個月以上才能考照，南市府今年與嘉義區監理所台南監理站合作，首度開設「機車駕訓快考專班」，參訓後1周內可考取駕照，且民眾只要負擔200元，市長黃偉哲今也鼓勵市民參加機車駕訓班，降低事故發生風險。

黃偉哲表示，機車族常因用路觀念與騎乘技巧不足，發生嚴重車禍導致傷亡事故，是國內交通事故的高風險族群，為提升民眾防禦駕駛觀念，市府透過與監理站、6家機車駕訓班業者合作，在暑假期間成立機車駕訓快考專班，教導民眾騎車的正確技巧與觀念。

交通局提到，依據交通部道安資訊查詢網數據顯示，台南去年度騎乘機車發生事故共達4萬8928名，約占全體交通事故量8成，分析事故發生原因，除因機車防護性較弱，多半與騎士的騎乘觀念與技巧不足有關，後續也將加強用路人的道安宣導教育。

交通局說明，今年暑期開設的機車駕訓快考專班補助計畫，只要年滿18歲以上民眾都可適用，除中央補助1300元外，市府再補助1000名參訓者1300元，因此，民眾只要支付200元，即可接受完整訓練，順利考取駕照後還可獲得一頂安全帽，除節省民眾報考時間外，更有機會抽中2萬元購車金好禮。

台南監理站表示，機車駕訓快考專班報名自即日起至9月30日止，名額共1000名，報完為止，而台南共有6家配合的機車駕訓班，分別為永康區大灣駕訓班、成功駕訓班、日上駕訓班、歸仁區中山駕訓班、長榮駕訓班及仁德區大臺南駕訓班，詳細報名資訊可洽嘉義區監理所官網。