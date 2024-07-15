防私人企業搶人 雲林交工局提人才留任計畫

雲林縣交通工務局近5年來有23名正式人員離職，經分析原因，調任他機關居多，也有被私人企業高薪挖角；日前向行政院人事行政總處提工程人員留任計畫，盼留住人才。

交通工務局總編制39人，目前缺額有14人，其中以養護工程科5人最多，交通建設和公共工程科各3人次之。

根據交工局統計，近5年來正式人員離職人數有23人，經分析離職原因，調任他機關居多，也有被私人企業高薪挖角，再依據流動職系分析，以土木工程職系為大宗。

交工局長汪令堯指出，新進高考工程人員年薪約新台幣60萬元，待滿3年即可離職，累積土木工程相關經驗後，跳槽至外面企業年薪加倍，曾聽聞外縣市有土木職系科長跳槽企業，不僅年薪200萬元，還額外配車，私人企業挖角導致基層工程人員出走，甚至主管級也很難留人。

汪令堯說，雲林縣交工局組改後業務量暴增，每年工程案件發包近300件，還有其他驗收等多項業務，以現行業務量需求，應增加編制12人，為避免耽誤工程建設進行，日前向行政院人事行政總局提出增加編制、工程人員留任計畫，初步獲同意，將由人事行政總局專簽行政院核准。

留任計畫包括提高專業加給、工程獎金，並祭出留任獎金，盼藉此拉近公部門與企業的待遇差距，以留住人才，降低流動率。