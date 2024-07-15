台南東山黑曜金咖啡公路 優化近35公里道路

為促進東山地區產業經濟及觀光亮點發展，南市府爭取前瞻計畫新台幣2.44億元「東山黑曜金咖啡公路」道路品質提升計畫，合計優化長度達34.85公里，今起全線開放通車。

台南市政府工務局今天新聞稿表示，「東山黑曜金咖啡公路周邊觀光路線道路品質提升計畫」經8個月工期，市道175線於今年2月竣工，近期竣工的南99線、南104線、南104-2及南105線，合計優化長度達34.85公里。

台南市長黃偉哲表示，東山區位於台南東北邊，為平原與山地交會地帶，具豐富淺山風貌，如東山窯燒龍眼、椪柑柳丁及咖啡等農產品受民眾喜愛，關子嶺溫泉及古剎廟宇假日吸引健行踏青、重機族及自行車騎士前往，透過這次工程進行危險路口改善，提升行車安全性。

黃偉哲說，中央前瞻建設計畫補助將長達近35公里的東山咖啡公路修繕到位，除了5條道路品質改善外，市道175線景觀平台、林安森林步道入口、青山窯場以及東原聚落等景觀節點也一併優化，串聯東山美景、聚落及產業景點，民眾前往東山各家咖啡莊園，品嘗東山咖啡、柴燒龍眼乾及龍眼花茶，東山鴨頭、原汁排骨湯等受饕客青睞的小吃。

工務局表示，除了更新道路鋪面外，保障用路人安全是工程主要目標，包括改善路基軟弱處、危險路口改善、道路護坡、護欄、排水設施及更新交通指示牌面。此外，盤點周邊公路隙地重新改建活化，其中，全新的林安森林步道「好走不累」、「親子共遊」，提供喜愛爬山健行的新選項。

工程也優化東原國小周邊人行步道，包括人行道鋪面、擴大人行道寬度、整合公車亭與保留老樹，將凌亂桿件全數下地，提供學童安全無虞的通學環境。東山黑曜金咖啡公路周邊道路提升後串聯東山美景、聚落產業，縫合廊道環境及型塑道路景觀，帶動產業及觀光發展。