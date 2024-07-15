嘉縣愛心待用餐8鄉市40店相挺 每月1400戶暖胃暖心
嘉縣111年推動「暖心暖胃愛心待用餐計畫」，提供弱勢朋友多元用餐服務，至今擴及8鄉市，友善店家達40間，每個月受益戶次1400戶，縣長翁章梁今天頒感謝狀給捐助單位，感恩他們溫暖社會。
嘉義縣政府社會局與嘉義縣慈善團體聯合協會自民國111年7月起試辦「暖心暖胃愛心待用餐計畫」，提供弱勢朋友多元用餐服務，獲得越來越多團體響應捐款，實行範圍已從義竹鄉、梅山鄉、水上鄉，擴至朴子市、竹崎鄉、新港鄉、溪口鄉及鹿草鄉。
縣府為感謝捐款團體與友善店家，今天在梅山鄉嘉家簡速餐舉辦愛心待用餐捐贈感恩活動，翁章梁等人為弱勢朋友加菜，並致贈感謝狀給捐助單位，場面溫韾。
社會局長張翠瑤告訴中央社記者，愛心待用餐計畫除了當地公所、社會福利服務中心、慈善社福團體可提出申請外，在地友善店家也能主動發掘不諳社福資源的在地弱勢家戶，協助通報納入；社會局依家戶實際共居人口數提供每人每月8張餐券，面額價值新台幣70元。
張翠瑤說，這1年半來平均每月有1400戶次受益，提供愛心待用餐的友善店家，目前全縣有40間；推行愛心待用餐服務，盼補足弱勢家戶熟食類資源需求，不再只有提供乾糧、罐頭或生鮮類等食物。
社會局指出，捐贈愛心待用餐單位包括嘉義市城隍廟慈善會、嘉義縣慈覺行善會、朴子配天宮、嘉邑玉皇宮、新港奉天宮、嘉義縣大鵬慈和會及合騏工業、后政企業、大瓏企業、旺友、松川精密與勤誠興業等公司；翁章梁期待更多團體、企業加入。
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