外傳將接台南警局長 林國清訪黃偉哲未鬆口
台南市政府警察局長廖宗山將於明天屆齡退休，有媒體報導將由警政署警政委員林國清接任。林國清今天下午前往台南市政府拜會台南市長黃偉哲，但兩人對人事案都沒有正面回應。
林國清下午在廖宗山陪同下，前往台南市政府永華市政中心拜會黃偉哲。媒體詢問此行是否代表林國清確定將接任台南市警察局長職務，黃偉哲表示，一切以內政部警政署派令為準；林國清僅低調說「謝謝」，並未多表達意見。
南市區漁會理事長林士傑8日清晨在住處門口遭槍擊身亡一案引發社會關注，廖宗山先前多次強調，希望能在退休前破案，但至今尚未破案，廖宗山面對媒體詢問表示，還是有信心破案。
外傳將接任台南市警察局長的警政委員林國清現年58歲，曾任台南市政府警察局人事室主任、保安警察大隊長、玉井分局分局長等職務，與台南淵源頗深。
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