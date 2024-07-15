快訊

總統核定成立大法官提名審薦小組 擬明日開會

00919第五次配息！80萬股民一早被錢香醒 平均入帳金額曝光

水族館舉辦「企鵝婚禮」席開8桌！新人站台上乾瞪賓客吃海鮮大餐 網笑：超寫實

不再斜眼看人 嘉基斜視矯正手術 回復女童可愛眼眸

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
可調式斜視手術，術中以滑動套結放鬆或加強眼球肌肉以調整眼位。圖／嘉義基督教醫院提供
可調式斜視手術，術中以滑動套結放鬆或加強眼球肌肉以調整眼位。圖／嘉義基督教醫院提供

6歲的韋姓女童2年前家人發現眼睛偶有外斜情況，因頻率愈來愈高，家人帶來嘉義基督教醫院眼科就診，經醫師蔡忠斌診斷為外斜視，透過「可調式斜視矯正手術」逐漸回復眼位，術後情況良好，無須住院可立即返家。

眼科醫師蔡忠斌說，韋小妹妹初次到院時，因眼球外斜不影響視力，先以遮眼的方式進行治療，持續進行觀察。今年初小妹妹因外斜情形改善有限，評估其年紀與表達能力也有提升，於2月進行手術。

醫師蔡忠斌表示，嘉基於2013年至2024年累計已進行超過1000例以上可調式斜視手術，此手術精細、精準度高，術中以滑動套結放鬆或加強眼球肌肉以調整眼位，並利用拉索以便術後可快速找到套結位置，手術後可立即評估病人眼位狀況，以進行微調，與傳統不可調整的斜視手術有著相當大的優點，更降低再次手術的風險。

蔡忠斌表示，一般來說，大約每100人便有4人有斜視問題，斜視是可以治療的，至今也發展出相當多樣的術式，改善外觀的同時也可增進視覺功能，有斜視問題的病人可與專業醫師討論，進行合適的手術治療。

嘉基眼科醫師蔡忠斌表示，有斜視病人可與專業醫師討論，進行合適的手術治療。圖／嘉義基督教醫院提供
嘉基眼科醫師蔡忠斌表示，有斜視病人可與專業醫師討論，進行合適的手術治療。圖／嘉義基督教醫院提供
「可調式斜視矯正手術」，術後在恢復室即評估眼位，再進行微調至最佳位置。圖／嘉義基督教醫院提供
「可調式斜視矯正手術」，術後在恢復室即評估眼位，再進行微調至最佳位置。圖／嘉義基督教醫院提供

妹妹 手術 醫師

延伸閱讀

夏天熱腦中風不可輕忽 主動脈剝離手術醫師賣命又賣肝

救救腦中風、主動脈剝離 衛福部7月起試辦全國照護計畫

台灣首例AR結合脊椎導航技術 擺脫變形找回挺直人生

心導管醫材不堪健保降價退出台灣 電燒手術時間恐延長

相關新聞

不再斜眼看人 嘉基斜視矯正手術 回復女童可愛眼眸

6歲的韋姓女童2年前家人發現眼睛偶有外斜情況，因頻率愈來愈高，家人帶來嘉義基督教醫院眼科就診，經醫師蔡忠斌診斷為外斜視，...

嘉縣愛心店家暖心又暖胃 受益者逾1400戶次

嘉義縣社會局與慈善團體結合在地企業、宮廟辦理「暖心暖胃愛心待用餐計畫」，2022年起至今友善店家已逾40間，受益家戶超過...

鐵工繼承衣缽務農 新營農友黃恭獲選種稻達人

原從事鐵工的73歲黃恭，17年前繼承衣缽務農，以「台南16號」台南越光米，獲選台南新營區選拔台灣稻米達人冠軍，落實田間管...

走進歸仁市場手機就斷訊 多年民怨要改善大半年無下文

台南市歸仁公有市場位於人口住宅密集商圈，但多年來不斷有民眾抱怨一進市場就斷訊、重要電話講到一半就沒聲音，攤販也擔心緊急狀...

南市東山35公里黑曜金咖啡公路優化 斥資逾2.44億元竣工

台南市政府在中央支持，投入2.44億元，歷經約8個月施工，針對山區5條主要道路，辦理台南市東山黑曜金咖啡公路優化工程，今...

待轉區擦掉又畫上惹議 市府：沒有違規問題

嘉義市忠孝路世賢路多岔路口，長年來被機車族所詬病的2段式左轉，市府交通處今年修增車道、待轉處挪移忠孝路側的機慢車道改善；...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。