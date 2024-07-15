不再斜眼看人 嘉基斜視矯正手術 回復女童可愛眼眸
6歲的韋姓女童2年前家人發現眼睛偶有外斜情況，因頻率愈來愈高，家人帶來嘉義基督教醫院眼科就診，經醫師蔡忠斌診斷為外斜視，透過「可調式斜視矯正手術」逐漸回復眼位，術後情況良好，無須住院可立即返家。
眼科醫師蔡忠斌說，韋小妹妹初次到院時，因眼球外斜不影響視力，先以遮眼的方式進行治療，持續進行觀察。今年初小妹妹因外斜情形改善有限，評估其年紀與表達能力也有提升，於2月進行手術。
醫師蔡忠斌表示，嘉基於2013年至2024年累計已進行超過1000例以上可調式斜視手術，此手術精細、精準度高，術中以滑動套結放鬆或加強眼球肌肉以調整眼位，並利用拉索以便術後可快速找到套結位置，手術後可立即評估病人眼位狀況，以進行微調，與傳統不可調整的斜視手術有著相當大的優點，更降低再次手術的風險。
蔡忠斌表示，一般來說，大約每100人便有4人有斜視問題，斜視是可以治療的，至今也發展出相當多樣的術式，改善外觀的同時也可增進視覺功能，有斜視問題的病人可與專業醫師討論，進行合適的手術治療。
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