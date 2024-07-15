強化大規模災害應變 南市境況模擬兵推

「0403」花蓮震災後各地餘震不斷，為加強大規模災害整備，南市府日前邀請國家災害防救科技中心進行減災動資網科研成果分享，講授MSEL撰寫原則與案例，提升災防應變能力。

「0403」花蓮震災後各地餘震不斷，南市府災害防救辦公室今天新聞稿指出，台南市轄內有7條活動斷層及中洲構造，民國105年美濃地震也造成永康維冠大樓倒塌。12日邀請國家災害防救科技中心進行減災動資網科研成果分享，講授MSEL撰寫原則與案例。

災害防救辦公室說明，MSEL（Master ScenarioEvents List）演習規劃評估機制，參考美國聯邦緊急事務管理署FEMA（Federal Emergency ManagementAgency）的國土安全演習及評估計畫，針對地方政府防救災應變系統性弱點進行研商改善，強化地區防救災應變能力，同時找出可能受衝擊較大地區，日後才能從容面對。

秘書長兼災防辦主任方進呈說，FEMA的國土安全演習及評估計畫HSEEP（Homeland Security Exerciseand Evaluation Program）是一套涵蓋演習管理、設計和發展、執行、評估和精進規劃的演習規劃指引。

成功的桌上演習是實兵演習重要基礎，當成真正災害發生，依假定狀況應變，遇到困難或是不解問題，在檢討與學習中提出，最後應用在地區災害防救計畫修訂。

災防辦執行秘書王雅禾參議強調，這次課程邀請國家災害防救科技中心莊明仁博士講授，由相關局處及37區公所業務承辦參與講習，藉由撰擬演習主境況清單（Master Scenario Events List，MSEL），訂定演習操作觀察指標，評量演習成效。

兵棋推演在明確規則、數據和執行程序下運作，引導參與者依自身判斷做出適當決策，並採取對應行動內容，促進團隊合作，具體驗證災防計畫、策略及程序，檢核災害衝擊所衍生的需求與整備供給面的落差，進而發掘具體強化策略，持續強化大規模災害應變量能。