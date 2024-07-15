黃偉哲開箱 南市二空新村園區回憶永留

台南市政府修復歷史建物的仁德區原「二空眷村」，改建具有推廣眷村歷史與文化功能的「二空新村園區」，即將於7月20到28日開幕及辦理試營運。

台南市長黃偉哲今天為園區開箱，了解歷史緣由並參觀展區各項重要亮點文物。他感謝文史工作者透過二空眷村改建將留存在的居民心中回憶具象化，成為一個讓居民及市民參觀場所。

黃偉哲說，過去眷村很多生活點滴一直保存在回憶中，隨人事物時間變化凋零，期盼二空眷村改建的文物館，能讓這些過去回憶具象化，藉這些文物將共同記憶永留居民及後代子孫心中。

依文化局資料，「二空」起源於日本殖民時期空軍的補給總庫，1950年國民政府建置「二空眷區」，供當時機場倉庫人員及眷屬居住，隨人口增加「二空眷村」因此誕生。因政府眷村遷建政策，二空原住戶陸續搬離，僅保仁路與二空路交會處的部分眷舍被保留；2022年南市府進行修復工程，建造「二空新村」園區，肩負推廣眷村歷史與文化責任。

文化局表示，南側的仁德二空防空碉堡是日治時期至戰後防空軍事設施重要見證，具歷史文化價值，在2016年登錄為南市歷史建築；園區內另設置一架退役戰鬥機F-5E，F-5E系列戰機自1970年代起即肩負台海空域安全重任。空軍擁有F-5E系列戰機群規模居世界第一，也是首次組裝高性能空優戰機，是航空工業劃時代產物，其光輝見證中華民國空軍光榮歷史時刻具時代意義。

文化局新聞稿表示，展覽分「來自二空的呼喚」、「二空記事」、「共譜二空新篇」3大主題，透過建物、展品、聲響，帶領觀者回到屬於那個年代的時空。另外，7月20到28日開幕系列活動，舉辦市集擺攤、旗袍體驗、紀錄片放映、走讀導覽、座談會及音樂表演等活動，邀請民眾走進二空感受眷村的時光。