雲林水稻田添加益生菌 報告：溫室氣體排放顯著降低

為緩解水稻田溫室氣體排放，雲縣府今年與中興大學執行計畫，在水稻田添加益生菌，今天期中報告發現二氧化碳及甲烷等氣體排放通量顯著降低，未來將媒合企業認養田區，作伙當好的氣候公民。

雲林縣政府計畫處長李明岳表示，依據聯合國政府間氣候變遷專門委員會研究發現，水稻是主要糧食作物中溫室氣體排放量最高，縣府與中興大學合作，推動低碳永續家園執行暨緩解水稻田溫室氣體排放策略計劃，今天發表期中報告。

執行計畫的中興大學生命科學系博士後研究員包尚弘說，利用創新的益生菌製劑，期望在傳統慣行農法操作下，不僅能減少水稻田溫室氣體排放，甚至提高水稻產量及抗病。

為測試益生菌製劑，研究團隊在雲林縣大埤鄉水稻田進行研究，監測稻作生長期溫室氣體排放與環境因子；此計畫日前完成第一期稻作研究成果，下月起將展開第二期稻作監測。

包尚弘指出，根據結果顯示，二氧化碳（CO2）總排放量下降約906%，甲烷（CH4）總排放量降低約92%，氧化亞氮（N2O）總排放量降低了約80%。

包尚弘認為，益生菌製劑有望成為減少水稻田溫室氣體排放創新技術，並提供政府相關部門減緩農業溫室氣體排放重要參考資料，協助台灣實現2050淨零排放目標。

縣府計劃處未來將推廣到其他鄉鎮，並媒合企業認養田間，揪農民與企業一起當好的氣候公民。