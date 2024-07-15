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臺陽美展首度在嘉縣舉辦 梅嶺美術館展93件精品

中央社／ 嘉義縣15日電

第87屆臺陽美術特展今天在嘉義縣梅嶺美術館布展，從明天起展至8月4日；臺陽美術協會秘書長莊玉明指出，這是創會90週來首次在嘉義縣舉辦美展，展出93件精品，不容錯過。

臺陽美術協會今年創會90週年，出版第87屆臺陽美術特展畫集，收錄會員、預備會員、顧問、邀請作品86件及徵件獲獎作品41件等，合計127件作品，6月底在台中市大墩文化中心展出至7月10日，明天起部分作品移師嘉義梅嶺美術館展出。

莊玉明接受中央社記者採訪表示，這是臺陽展首度移師嘉義縣，限於梅嶺美術館場地，只能挑選93件作品展出，包含油畫、膠彩、墨彩、水彩、版畫、雕塑等，相當珍貴與不易，7月21日將舉行開幕式歡迎社會各界及愛好藝文人士蒞臨參觀與指導。

莊玉明指出，目前臺陽美術協會90歲以上的資深會員藝術家包括林顯宗、周天龍、陳景容、王守英、吳隆榮等，與臺陽90年的歷史相輝映。開幕式之後，將安排與會前輩藝術家參觀新港林國治美術館，了解以畫阿里山景聞名被譽為「塔山畫家」林國治一生實踐藝術追求的精神。

臺陽美術協會1934年成立，創始會員有陳澄波、廖繼春、李梅樹、楊三郎、陳清汾、顏水龍、李石樵等台灣第一代前輩藝術家及日人藝術家立石鐵臣。1935年5月4日至12日於台北市台灣教育會館舉行第一屆臺陽展，至今臺陽美術協會發展相關人文史料成為建構台灣美術史重要一頁。

臺陽展除曾因二戰爆發，迫於時局，不得不停辦3次展覽（1945年、1946年、1947年）之外，每年都舉辦；歷任理事長有台灣第一代藝術家楊三郎、顏水龍，第二代藝術家吳隆榮、賴武雄等人。

嘉義 美術館 藝術家

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