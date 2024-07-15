嘉縣愛心店家暖心又暖胃 受益者逾1400戶次

嘉義縣社會局與慈善團體結合在地企業、宮廟辦理「暖心暖胃愛心待用餐計畫」，2022年起至今友善店家已逾40間，受益家戶超過1400戶次；縣長翁章梁感謝在地企業、宮廟、團體就近照顧在地弱勢民眾，希望更多愛心待用餐加入服務行列，讓18鄉鎮市的弱勢家庭都能享受到熟食類的餐食服務。

翁章梁說，有些弱勢族群因為資源有限，連基本的三餐都不得不「襯採呷」，也因此常營養不良，透過慈善聯合會結合宮廟及民間企業與地方餐飲業者合作相挺，弱勢族群可以來到愛心店家取用菜色多又營養的餐食。

嘉義縣慈善團體聯合協會理事長呂文正表示，部分經濟弱勢者因身體或是環境等限制，導致其無法自行料理三餐，又迫於經濟壓力而長期選擇僅為求溫飽沒有正確飲食觀念及營養均衡的餐食，使得身體機能每況愈下；規畫「暖心暖胃愛心待用餐服務」，透過媒合不同類型待用餐店家，豐富待用餐菜色，增加弱勢民眾餐食的選擇。

縣府社會局長張翠瑤表示，暖心暖胃愛心待用餐計畫除了當地公所、社會福利服務中心、慈善社福團體可提出資源申請外，另在地友善店家，也能主動發掘不諳社福資源之在地弱勢家戶協助通報，運用民間力量共同建置守護網，讓愛不漏接。