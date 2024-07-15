鐵工繼承衣缽務農 新營農友黃恭獲選種稻達人

原從事鐵工的73歲黃恭，17年前繼承衣缽務農，以「台南16號」台南越光米，獲選台南新營區選拔台灣稻米達人冠軍，落實田間管理的他，也不吝分享種稻心得。

台灣稻米達人冠軍賽新營區選拔今在新營區農會舉行，新營區賽「非香米組」參賽人數共11人，有盧聰智、廖招展、黃恭、林文一、林美雅、沈水課、沈天賜、林讚益等8位入選決賽，冠軍由黃恭脫穎而出，將代表新營區參加全國比賽。

黃恭早年從事鐵工，17年前因父親年事已高返鄉繼承衣缽務農多甲，多年來也累積心得，他指出，栽種稻米若要維持品質，最重要還是田間管理最重要。

新營區農會說明比賽規則，選拔第一關田間初審，評審委員於稻作抽穗期至黃熟期間辦理田間檢查，審查田間生育狀況，生育整齊度、異品種、病蟲害、充實狀況及合理化施肥情形，評選出田間管理良好參賽者。

通過初審農友繳交2公噸稻穀至指定倉庫，由農糧署、評審委員代表及農戶代表等會同公開取樣，並以彌封方式進行編碼。

今天第二階段評審，評審進行糙米外觀性狀米粒飽滿度、粒型均勻度及光澤評審，並採標準化程序進行烹煮，就白米飯之外觀、氣味、口感、黏彈性、硬性、總評等食味感官品評。

新營區農會總幹事林玲昭表示，新營區農會由典型鄉村型農會，轉型為現代化都市型農會，農會以多角化經營，致力傳統農業推廣及輔導農民功能，希望共同擦亮新營優質農特招牌。