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走進歸仁市場手機就斷訊 多年民怨要改善大半年無下文

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
走進歸仁市場手機就斷訊，多年民怨要改善半年無下文。記者周宗禎／攝影
走進歸仁市場手機就斷訊，多年民怨要改善半年無下文。記者周宗禎／攝影

台南市歸仁公有市場位於人口住宅密集商圈，但多年來不斷有民眾抱怨一進市場就斷訊、重要電話講到一半就沒聲音，攤販也擔心緊急狀況時還得先跑到市場外才能報案。民眾向市政府陳情一直沒有辦法改善，後來市場攤販願意出資裝設Wi-Fi，過了兩個多月也沒下文，引發不滿今天又投訴。

市議員陳皇宇表示，去年他接獲攤商反映就要求市政府改善，年底也邀集電信業者、NCC等單位會勘，雖然架設基地台最後遇到困難，但市政府也答應改設Wi-Fi盡快處理，沒想到拖這麼久，會要求市盡快解決。

攤販指稱，年初市府申設Wi-Fi、後來又撤除，通知攤販有需求自行裝設、引發不滿投訴民意代表。台南市政府市場處則澄清，原本要在市場裝設Wi-Fi改善通訊，後來因考量公家機關申辦Wi-Fi開放使用、很難避免「資安」疑慮。市場處先前也表示，已指派承辦人員協助市場改善通訊問題。

陳皇宇表示，市場改善通訊讓民眾攤商能接打電話、有網路使用，不但有助於因應緊急狀況，也對市府推動網購商品、攤商宣傳都有幫助。

他說，去年底他邀三大電信業者、市政府、NCC等單位會勘，原本達成共識在市場上方架設共用基地台，後來接到市場處公文指稱市場攤販有人反對，建議改架設Wi-Fi系統改善通訊問題。沒想到設置Wi-Fi改善通訊狀況，竟然拖了半年多還沒辦法改好，真的有一點離譜，他會要求限期改善完成。

基地台 攤商 電信業

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