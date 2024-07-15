南市東山35公里黑曜金咖啡公路優化 斥資逾2.44億元竣工

台南市政府在中央支持，投入2.44億元，歷經約8個月施工，針對山區5條主要道路，辦理台南市東山黑曜金咖啡公路優化工程，今早辦理竣工儀式，爭取民進黨下屆市長提名的立委陳亭妃、林俊憲先後到場，會場更瀰漫濃郁政治味。

地處偏遠的東山山區，居民大都栽種柳丁、柑橘、咖啡等，對外交通運輸更扮演關鍵角色，不過多年來居民抱怨路面破損不利農產運輸，也讓觀光客怯步。為此南市政府爭取前瞻建設計畫獲交通部公路局核定2.44億元「東山黑曜金咖啡公路周邊觀光路線道路品質提升計畫」，其中市府自籌4400萬元。

歷經8個月工程，市道175線已於今年2月竣工，南99線、南104線、南104-2及南105線日前也完成，合計優化長度達34.85公里，完工後路面平整，標線清楚，居民相當有感。

市長黃偉哲、立委賴惠員、陳亭妃、林俊憲、工務局長陳世仁、公路局雲嘉南區養護分局長陳清水、東山區長呂煌男、市議員李宗翰、沈家鳳及東原里長葉孟亮等多名里長上午在東原國小前出席竣工典禮，爭取民進黨下屆市長提名陳亭妃、林俊憲也從市區開了逾50公里路出席，鄉親們更回報熱烈掌聲，不過兩人座位分坐兩旁，未見寒暄、交談。

黃偉哲表示，東山區位於台南東北邊，為平原與山地交會地帶，具豐富淺山風貌，孕育優質農產，如東山窯燒龍眼、椪柑柳丁及咖啡等等，深受民眾喜愛的關子嶺溫泉及古剎廟宇，假日經常吸引健行踏青、重機族及自行車騎士前往，透過本次工程進行危險路口改善，也提升行車安全性。

工務局長陳世仁表示，除更新道路鋪面，保障用路人安全是工程主要目標，包括改善路基軟弱處、危險路口改善、道路護坡、護欄、排水設施及更新交通指示牌面。此外，盤點周邊公路隙地重新改建活化，其中，全新的林安森林步道「好走不累」、「親子共遊」，提供喜愛爬山健行的新選項。