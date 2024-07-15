待轉區擦掉又畫上惹議 市府：沒有違規問題

嘉義市忠孝路世賢路多岔路口，長年來被機車族所詬病的2段式左轉，市府交通處今年修增車道、待轉處挪移忠孝路側的機慢車道改善；但近來騎士發現原塗掉的待轉格又出現，沒有在這待轉，會不會被開單？市府交通處說明，仍有不少騎士習慣在路口停等，才重新畫上待轉格，二段式左轉標誌已取消，沒有違規，不會被開單。

嘉市機車族由北往南經過忠孝路世賢路多岔路口機車要左轉，需在路口待轉區停等，但常發生汽機車危險爭道，甚至機車被攔腰撞上，因此常有機車騎士直接左轉到忠孝路口機慢車引道停等紅綠燈，卻又因為沒有二段式左轉被警方攔下開單。

機車族認為這待轉區設計不良，應該可以直接到下個路口忠孝路口機慢車引道停等紅燈才安全，也向議員陳情，但是多年來，市府只是小幅修改，問題還是沒有解決。

市府交通處與專家學者會勘後，今年將現有2車道規畫成右轉、直行、左轉3車道，原來的機車待轉停車格取消挪移向前接近忠孝路側的機慢車道，要左轉機車沿著左轉道標線行進，機車直接進入忠孝路口機慢車引道待停，修改標線、標誌後，交通順暢不少。

但是正當騎士逐漸習慣新的標誌、標線，發現原路口已塗掉的待轉格又出現，到底是要在這待轉，還是依循新路標到前方停等區？會不會被開單？