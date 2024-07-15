台南10條城市文化探索路線 就如玩「寶可夢GO」有趣

全國童軍大露營正在台南走馬瀨農場熱鬧舉辦，為了讓來自四面八方的童軍認識台南，教育局協助媒合「智者樂水、仁者樂山、勇者樂人」等10條探索城市路線的文化采風活動，讓童軍踏踩43個景點，以行動感受台南400的文化魅力。

10條路線包含國際童軍古蹟巡禮路線、童軍「百」年赤崁的「博物」尋蹤等7條路線及幼童軍「府城400童趣古都」和「大員抓寶趣童遊劍獅埕」2條路線。教育局表示，希望透過實地走訪和記錄，能將在地豐富的文化與歷史，分享給童軍夥伴及家人，成為難忘回憶。

10條路線都很精采，自然景色部分是橫跨山海河港，如台江國家公園的濱海鹽田和紅樹林、蔴荳古港、花園水道博物館；人文古蹟探索則呈現深厚歷史底蘊，如安平、新化、鹽水、後壁、菁寮等老街及中西區古蹟巡禮。特色博物館尋蹤也很有看頭，有台灣歷史博物館、南瀛天文館和左鎮化石館之旅。這些路線呈現台南豐富的古今多元文化樣貌，看見400年的演進軌跡。

中華民國童軍總會表示，不同於學生在校時的戶外教育活動，參與文化采風參訪活動的童軍們，必須完成主辦單位設計的「蹦世界」APP的任務解題任務，因此孩子在活動過程，不僅需要仔細導覽解說，更要透過團隊合作解題，頗具挑戰及趣味性。

開元國小童軍團翁頂崴分享，參加這次大露營就像玩「寶可夢GO」APP一樣有趣，儘管天氣炎熱且活動強度大，依然開心，特別是大家一起解題，並捕捉取得40個寶物徽章，感到無比喜悅。

來參加大露營的國際、外縣市童軍也分享許多不同於都會的景色，如看到麻豆、總爺和鹽水的景色古蹟，感受到傳統懷舊的氣息，特別是在鹽水永成戲院看到「台南兒童藝術教育節」3所學校的偶戲演出，可說是大開眼界。

來自菲律賓的童軍Jeremiah等人參訪教育局南瀛天文館，透過專業導覽學到星象天文的知識，也在消防史料館看到社會課本中一樣的建築，有著驚喜。