嘉縣扶植 青創金工兼咖啡店展店

嘉義縣30歲青年胡朝綱創業「庭口金工」為全縣首家金工體驗店兼貓咪咖啡廳，體驗金工也能享用咖啡，3年多來獲得廣大回響，每年來客率突破8千人。縣長翁章梁昨探訪說，此為縣府扶植的青創團隊，也給所有躊躇返鄉的青年勇氣、勇敢跨出第一步並站穩腳步。

庭口金工位於朴子市水道頭文創聚落，胡朝綱說，是自己的起家厝，縣府提供優質空間和專業協助讓團隊能在此紮穩腳步，實現夢想，也將品牌跨縣市推展至雲林虎尾建國眷村，去年開分店，期待能成全國性品牌。

翁章梁前去探店，保留日式建築的老味道，來客多是年輕人，自在地坐在椅子上、有些人則盤腿撸貓，翁寒暄詢問是怎麼知道這家店？大多數客人都說是透過網路宣傳慕名而來；翁還體驗金工，為家中愛貓「MOMO」打了刻上名字的寵物吊牌，另運用敲打工序及店內新引進的雷射雕刻機，在對戒內側刻上自己的鄒族名字「Pasuya」，另個戒指則是妻子名字「Lily」，被旁人直呼浪漫與用心。

翁章梁鼓勵說「年輕人不要怕失敗！」他表示，業者透過資金挹注及業師輔導，加上自身的努力、創新精神與獨到的商業模式，成為萬眾矚目的青年創業團隊，縣府將持續帶給青創家力量，陪伴大家在創業之路一起成長茁壯。

店家也端出隱藏料理蚵仔鯛魚燒，以及用整顆極光哈密瓜所製成的水果蛋糕、桑椹冰淇淋蘇打，結合與朴子在地小農購買的食材。