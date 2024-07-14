聽故事攀樹及吃枝仔冰 水道博物館暑期營隊走讀山上
跨出園區，台南山上花園水道博物館首度推出暑假營隊，與在地社區合作走讀，藉由吃古早枝仔冰、DIY重新認識山上，也「用玩的」深入認識水道特色。
2019年10月開幕的山上花園水道博物館，結合科普與觀光元素，在官方細心經營已成近年南市新興旅遊景點，迄今累積遊客近200萬人次。園區人員說，這次首度與在地社區合作，推出「遊山玩水夏季探索營」1日營隊課程，在暑假期間共辦理6梯次，只要滿6歲即可參加，未滿12歲需有成人一起報名，每人費用850元，包含水道博物館門票、講師費、材料費、餐點、保險等，課程中還會讓大家品嘗在地最出名的70年老冰店枝仔冰，及走讀山上老市區、地方手作體驗、入園認識水道博物館，以及目前最熱門的攀樹體驗。
文化局長謝仕淵今表示，博物館功能從過去教育、研究、典藏、展示，現在還增加休閒、娛樂等多元化服務，水道博物館此次暑期營隊，除了發揮博物館精神，傳遞知識外，更運用自身力量與影響力，帶動地方合作參與。
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