快訊

揭密台大醫院代號！廣播喊「粉紅色」竟是隱藏重大竊案 院方：從未發生

PLG／會長、執行長突連袂請辭 陳建州暫代職務親發聲：沒有特別情緒

聽故事攀樹及吃枝仔冰 水道博物館暑期營隊走讀山上

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
台南山上花園水道博物館跨出園區，首度推出暑假營隊，邀請各界來走讀山上，深入認識在地特色。圖 ／台南市政府文化局提供
台南山上花園水道博物館跨出園區，首度推出暑假營隊，邀請各界來走讀山上，深入認識在地特色。圖 ／台南市政府文化局提供

跨出園區，台南山上花園水道博物館首度推出暑假營隊，與在地社區合作走讀，藉由吃古早枝仔冰、DIY重新認識山上，也「用玩的」深入認識水道特色。

2019年10月開幕的山上花園水道博物館，結合科普與觀光元素，在官方細心經營已成近年南市新興旅遊景點，迄今累積遊客近200萬人次。園區人員說，這次首度與在地社區合作，推出「遊山玩水夏季探索營」1日營隊課程，在暑假期間共辦理6梯次，只要滿6歲即可參加，未滿12歲需有成人一起報名，每人費用850元，包含水道博物館門票、講師費、材料費、餐點、保險等，課程中還會讓大家品嘗在地最出名的70年老冰店枝仔冰，及走讀山上老市區、地方手作體驗、入園認識水道博物館，以及目前最熱門的攀樹體驗。

文化局長謝仕淵今表示，博物館功能從過去教育、研究、典藏、展示，現在還增加休閒、娛樂等多元化服務，水道博物館此次暑期營隊，除了發揮博物館精神，傳遞知識外，更運用自身力量與影響力，帶動地方合作參與。

台南山上花園水道博物館跨出園區，首度推出暑假營隊，邀請各界來走讀山上，深入認識在地特色。圖 ／台南市政府文化局提供圖 ／台南市政府文化局提供
台南山上花園水道博物館跨出園區，首度推出暑假營隊，邀請各界來走讀山上，深入認識在地特色。圖 ／台南市政府文化局提供圖 ／台南市政府文化局提供
台南山上花園水道博物館跨出園區，首度推出暑假營隊，邀請各界來走讀山上，深入認識在地特色。圖 ／台南市政府文化局提供圖 ／台南市政府文化局提供
台南山上花園水道博物館跨出園區，首度推出暑假營隊，邀請各界來走讀山上，深入認識在地特色。圖 ／台南市政府文化局提供圖 ／台南市政府文化局提供
台南山上花園水道博物館跨出園區，首度推出暑假營隊，邀請各界來走讀山上，深入認識在地特色。圖 ／台南市政府文化局提供
台南山上花園水道博物館跨出園區，首度推出暑假營隊，邀請各界來走讀山上，深入認識在地特色。圖 ／台南市政府文化局提供

博物館 文化局 景點

延伸閱讀

台南市定民俗安定長興宮、真護宮 爭取列入「國家無形文化資產」

20組青年拍攝團隊競逐60萬獎金 台南鹽水岸內影視基地今開鏡

宣傳原住民族日 原民會首度走讀排灣族聖山北大武山

台文館邀文史工作者帶路 走讀鄭經東寧故事

相關新聞

傳承嘉義城隍文化微電影「伊的願望」獲奬 神明一齊看首映會

榮獲英國倫敦電影節最佳短片等多項國際獎項的《伊的願望》微電影，係以嘉義城隍廟和東市場為背景，影片中展示放水燈、全嘉開普、...

聽故事攀樹及吃枝仔冰 水道博物館暑期營隊走讀山上

跨出園區，台南山上花園水道博物館首度推出暑假營隊，與在地社區合作走讀，藉由吃古早枝仔冰、DIY重新認識山上，也「用玩的」...

劍湖山摩天輪「換新衣」 只要穿同色衣裙進園可享優惠

劍湖山遊樂世界的摩天輪換新裝了！換上幸福色系的粉裝上場，昨天啟動風華重現，一座座粉紅的吊籃，像銅鈴般滿載幸福升空，全場歡...

陪伴古蹟多年的虎尾驛前老樹 危及老建築安全面臨移除

雲林縣定歷史建築的虎尾驛，是早年虎尾糖廠的五分火車站，至今整個驛站保留完整，成為市區遊客休息中心，驛前一棵老榕樹，陪伴驛...

嘉縣青年創業結合金工和咖啡 翁章梁來製對戒、連寵物也有禮物

嘉義縣30歲青年胡朝綱成立全縣第一家金工體驗店「庭口金工」貓咪咖啡廳，體驗金工也能享用咖啡，3年多來獲得廣大迴響，每年來...

雲林長輩尬舞 94歲嬤活力滿滿

為鼓勵長輩積極走出家門參與活動，國健署舉辦活躍老化競賽活動，雲林縣昨天有400名長輩共8支隊伍同台尬舞，爭取全國賽參賽資...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。