傳承嘉義城隍文化微電影「伊的願望」獲奬 神明一齊看首映會

榮獲英國倫敦電影節最佳短片等多項國際獎項的《伊的願望》微電影，係以嘉義城隍廟和東市場為背景，影片中展示放水燈、全嘉開普、佛道超度、城隍夜巡和綏靖聖誕等中元4大祭典重要儀式，使諸羅城隍中元祭在國際上備受矚目。今天在嘉義IN89影城舉辦特映會座無虛席，城隍爺神尊還跟大家一起看電影。

民政處長林家緯表示，城隍廟與在地導演合作，共同合拍出嘉義在地廟宇文化與特色的微電影，這是嘉義市在推地方創生，很好的典範，而中元祭是台灣重要傳統節日，嘉義地區因輪普習俗，成為在地人記憶中濃濃人情味的節日，透過導演的視角，拍攝出屬於嘉義的故事，讓青年朋友們更了解嘉義市特有的宗教文化與歷史，讓嘉義市地方文化推向國際影響。

城隍廟董事長賴永川表示，《伊的願望》榮獲英國倫敦電影節最佳短片，並入圍羅馬尼亞影展最佳劇情片、西雅圖電影節最佳國際特色片等國際獎項，這顯示了它以新型態的影視媒材，傳承嘉義市廟宇特有宗教文化，使諸羅城隍中元祭在國際上備受矚目。該片也邀請曾入圍金曲獎最佳新人的裝咖人樂團合作，融合了傳統北管樂與搖滾曲風，創作了電影主題曲《花巷》。

特映會後舉行映後座談，邀請電影製作團隊、演員以及裝咖人樂團一同出席，分享微電影拍攝製作過程中的感觸，並討論團隊如何從嘉義中元輪普祭典中汲取在地特有文化元素，創作出這個令人永難忘懷的故事。