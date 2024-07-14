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劍湖山摩天輪「換新衣」 只要穿同色衣裙進園可享優惠

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
象徵劍湖山世界幸福指標的摩天輪，斥資千萬元換上新裝，更加浪漫又安全，即日起穿粉紅服裝進園可享幸福優惠票價。記者蔡維斌／翻攝
象徵劍湖山世界幸福指標的摩天輪，斥資千萬元換上新裝，更加浪漫又安全，即日起穿粉紅服裝進園可享幸福優惠票價。記者蔡維斌／翻攝

劍湖山遊樂世界的摩天輪換新裝了！換上幸福色系的粉裝上場，昨天啟動風華重現，一座座粉紅的吊籃，像銅鈴般滿載幸福升空，全場歡樂指數爆表，即日起至7月21日，限時9天，只要穿粉色上衣到劍湖山世界，原價999元的入園票，可享水陸一票暢玩499元(約5折優惠)，機不可失。

劍湖山世界經理張華紋表示，象徵台灣幸福指標之一也是許多人共同回憶的劍湖山「幸福摩天輪」，最近進行10年1次的鋼構粉刷及纜廂更新工程，網友引頸期盼的摩天輪停止轉動，經過120天淬鍊，斥資超過千萬元，終於完工，換上新裝重新回來了。

張華紋指出，重新粉刷的纜箱，顏色特別從原本白色改用代表幸福的粉紅色，採用ESG供應商的美國PPG漆料，不僅環保降低環境汙染，同時強化摩天輪鋼構安全係數，「幸福摩天輪」終在昨天重新啟動幸福登場！

迎接「幸福摩天輪」換裝啟動，推出限時9天「粉裝」優惠活動，即日起至7月21日，民眾本人穿著粉紅色上衣或連身裙，且粉紅色面積達95%以上，可享水陸一票暢玩購票5折優惠只要499元。

摩天輪換新衣，粉紅彩裝升空，像把滿滿幸福送上天際，許多年輕情侶藉機許願，期待粉紅摩天輪共同見證幸福，許多人爭相搭乘全新「幸福摩天輪」，遠眺雲嘉南風光，遊客說，改裝後的粉紅摩天輪，仰頭即可觸見幸福，增添園區無數浪漫情趣。

上劍湖山可別忘了換上紅粉衣裙！更多活動內容請洽劍湖山世界主題樂園官網。

象徵劍湖山世界幸福指標的摩天輪，斥資千萬元換上新裝，更加浪漫又安全，即日起別忘了換上粉紅服裝進園可享幸福優惠票價。記者蔡維斌／翻攝
象徵劍湖山世界幸福指標的摩天輪，斥資千萬元換上新裝，更加浪漫又安全，即日起別忘了換上粉紅服裝進園可享幸福優惠票價。記者蔡維斌／翻攝

劍湖山世界 多人 粉紅色

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