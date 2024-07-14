快訊

美特勤局嚴重失職？川普受層層保護卻濺血 槍手離他不到150公尺

大盤下殺473點…00713如「置身事外」僅跌0.05元！ 存股哥：它優點就是無缺點

中職／陳金鋒賦予張育成新任務 改打3棒、游擊初體驗再拚首轟

逾3000人關子嶺健走 勞工局：工讀要重視職場安全

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
台南市政府勞工局宣導職安在關子嶺安排健走，吸引逾3000人與會。圖 ／台南市政府勞工局提供
台南市政府勞工局宣導職安在關子嶺安排健走，吸引逾3000人與會。圖 ／台南市政府勞工局提供

台南市政府勞工局今辦理2024「職安百分百、平安跟著來」關子嶺健走活動，現場逾3000人一早同行響應，還提供100元泡溫泉限量好康，也盼藉由落實宣導，將職場災害降到最低。

健走活動路線從白河仙草實驗國小關嶺分校到紅葉公園、舊溫泉區再折返，全長4公里餘，會場吸引3000多名勞工朋友響應，本次活動村野大飯店也大力支持，除提供點心，還開放100個名額給參加健走活動民眾可至關子嶺勞工育樂中心（富野溫泉會館），以100元優惠享受泡湯。

勞工局長王鑫基說，除讓勞工朋友全家大小漫遊關子嶺，也提醒學子暑假工讀更要注意安全，而南部夏季多雨，事業單位及勞工朋友要重視職場安全衛生的工作，尤其是潮濕環境「感電」危害預防及夏季「致災性降雨」工程安全管理。

勞工局說，南市至今已輔導成立39個安衛家族，透過大廠帶小廠協助中小事業單位做好安全衛生工作，希望為勞工朋友們打造安全、健康工作環境；除針對在職勞工，勞工局也透過職業安全衛生法令校園巡迴宣導。

健走 勞工局 朋友

延伸閱讀

高市美髮店老闆涉性侵！女員工控遭非禮、提前離職需付違約金 勞工局出手調查

三重案死者傳懷孕被資遣？勞工局：若屬實最高可處150萬

新北失業勞工子女就學補助開跑 最高可領35.8K

新北性騷申訴多3.3倍 受害勞工進司法程序可獲最高29萬補助

相關新聞

陪伴古蹟多年的虎尾驛前老樹 危及老建築安全面臨移除

雲林縣定歷史建築的虎尾驛，是早年虎尾糖廠的五分火車站，至今整個驛站保留完整，成為市區遊客休息中心，驛前一棵老榕樹，陪伴驛...

嘉縣青年創業結合金工和咖啡 翁章梁來製對戒、連寵物也有禮物

嘉義縣30歲青年胡朝綱成立全縣第一家金工體驗店「庭口金工」貓咪咖啡廳，體驗金工也能享用咖啡，3年多來獲得廣大迴響，每年來...

雲林長輩尬舞 94歲嬤活力滿滿

為鼓勵長輩積極走出家門參與活動，國健署舉辦活躍老化競賽活動，雲林縣昨天有400名長輩共8支隊伍同台尬舞，爭取全國賽參賽資...

台南海安街道美術館今晚開幕 「時空-瀑布」超夢幻

台南市海安街道美術館今年邁入20年，台南市政府都市發展局策畫「海安街道美術館–城市的故事，從這裡開始」今晚開幕，沿途13...

嘉義山區午後大雨 縣道159甲線28K又傳巨石崩落！現已預警性封路

嘉義縣山區今天午後大雨，傳出落石滑落，縣道159甲線大華公路番路與竹崎鄉交界28公里處今天下午有巨石崩落，土石覆蓋導致路...

彰化偏鄉「夜宿圖書館」反應熱烈！民眾求續辦 1原因只能等明年

都市孩子夜宿圖書館不稀奇，彰化縣偏鄉大城試辦暑假夜宿圖書館，報名的6名兒童無一缺席還準時報到，經過一晚好眠，都告訴父母和...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。