逾3000人關子嶺健走 勞工局：工讀要重視職場安全

台南市政府勞工局今辦理2024「職安百分百、平安跟著來」關子嶺健走活動，現場逾3000人一早同行響應，還提供100元泡溫泉限量好康，也盼藉由落實宣導，將職場災害降到最低。

健走活動路線從白河仙草實驗國小關嶺分校到紅葉公園、舊溫泉區再折返，全長4公里餘，會場吸引3000多名勞工朋友響應，本次活動村野大飯店也大力支持，除提供點心，還開放100個名額給參加健走活動民眾可至關子嶺勞工育樂中心（富野溫泉會館），以100元優惠享受泡湯。

勞工局長王鑫基說，除讓勞工朋友全家大小漫遊關子嶺，也提醒學子暑假工讀更要注意安全，而南部夏季多雨，事業單位及勞工朋友要重視職場安全衛生的工作，尤其是潮濕環境「感電」危害預防及夏季「致災性降雨」工程安全管理。

勞工局說，南市至今已輔導成立39個安衛家族，透過大廠帶小廠協助中小事業單位做好安全衛生工作，希望為勞工朋友們打造安全、健康工作環境；除針對在職勞工，勞工局也透過職業安全衛生法令校園巡迴宣導。