快訊

美特勤局嚴重失職？川普受層層保護卻濺血 槍手離他不到150公尺

大盤下殺473點…00713如「置身事外」僅跌0.05元！ 存股哥：它優點就是無缺點

中職／陳金鋒賦予張育成新任務 改打3棒、游擊初體驗再拚首轟

聽新聞
test
0:00 / 0:00

陪伴古蹟多年的虎尾驛前老樹 危及老建築安全面臨移除

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
位於虎尾驛站前兩棵老榕樹，其中一棵傾斜危及老建築，民眾陳情，經樹專家會勘後，虎尾鎮公所砍除大半枝幹，只留下根部，以保驛站建築安全。記者蔡維斌／攝影
位於虎尾驛站前兩棵老榕樹，其中一棵傾斜危及老建築，民眾陳情，經樹專家會勘後，虎尾鎮公所砍除大半枝幹，只留下根部，以保驛站建築安全。記者蔡維斌／攝影

雲林縣定歷史建築的虎尾驛，是早年虎尾糖廠的五分火車站，至今整個驛站保留完整，成為市區遊客休息中心，驛前一棵老榕樹，陪伴驛站走過無數歲月，也美化小火車站，但最近主幹傾斜，危及古建築。縣府會勘後表示，先進行修剪以維護老建築安全，將來若無法改善甚或危及小火車站，將不排除移除。

虎尾驛位於早年的虎尾五間處部落，古名為「五間厝驛」，日治時代是台糖鐵路運輸小火車站，除了運甘蔗，也兼作客運，小火車從虎尾行至斗南車站再轉搭「大線火車」，是許多虎尾人通勤、上課的共同記憶。

小火車站為日式木構造建築，目前仍保留完整的售票窗口及候車室等空間，經整修後，2010年被縣府登錄為歷史建築，並成為遊客休息及巷弄長照據點，站前大門種有兩棵老榕，美化驛站多年，其中一棵老樹近年來不斷向驛站內部傾斜，即便以鐵架支撐也難擋樹幹入侵，危及歷史建築，文史人士向縣府陳情求援。

因老樹是否為百年老樹不得而知，為慎重起見，文觀處邀請嘉義大學樹專家會勘，發現老樹胸徑約0.54公尺，樹冠幅長13公尺，寬10公尺，樹齡尚未達老樹列冊保護的標準，加上生長的樹穴過小，兩旁又是柏油及混凝土鋪面，樹木成長受阻，樹幹才會嚴重傾斜腐朽，未來恐有斷裂風險。

虎尾鎮公所近日派員先進行枝幹剪除，只保留根部，後續會定期修剪避免影響建築體。文觀處文資科長張力元表示，樹專家認定這棵被砍了大半的老榕，只有打開樹穴四周，讓氣根往下生長才能改善，如無法改善到最後也只能進行移除。

位於虎尾驛站前兩棵老榕樹，其中一棵傾斜危及老建築，民眾陳情，經樹專家會勘後，虎尾鎮公所砍除大半枝幹，只留下根部，以保驛站建築安全。記者蔡維斌／攝影
位於虎尾驛站前兩棵老榕樹，其中一棵傾斜危及老建築，民眾陳情，經樹專家會勘後，虎尾鎮公所砍除大半枝幹，只留下根部，以保驛站建築安全。記者蔡維斌／攝影
位於虎尾驛站前兩棵老榕樹，其中一棵傾斜危及老建築，民眾陳情，經樹專家會勘後，老樹未達列冊保護標準，虎尾鎮公所砍除大半枝幹，只留下根部，以保驛站建築安全。記者蔡維斌／攝影
位於虎尾驛站前兩棵老榕樹，其中一棵傾斜危及老建築，民眾陳情，經樹專家會勘後，老樹未達列冊保護標準，虎尾鎮公所砍除大半枝幹，只留下根部，以保驛站建築安全。記者蔡維斌／攝影

歷史建築 火車站 義大

延伸閱讀

高雄武德殿迎接落成百年 百人舞劍慶賀

台南四大古蹟景點 上半年14萬人次國外旅客造訪

雲林虎尾逆倫命案 兒子持刀殺死母親、砍傷父親

快訊／雲林虎尾發生兒子殺母逆倫命案 母死父受傷

相關新聞

陪伴古蹟多年的虎尾驛前老樹 危及老建築安全面臨移除

雲林縣定歷史建築的虎尾驛，是早年虎尾糖廠的五分火車站，至今整個驛站保留完整，成為市區遊客休息中心，驛前一棵老榕樹，陪伴驛...

嘉縣青年創業結合金工和咖啡 翁章梁來製對戒、連寵物也有禮物

嘉義縣30歲青年胡朝綱成立全縣第一家金工體驗店「庭口金工」貓咪咖啡廳，體驗金工也能享用咖啡，3年多來獲得廣大迴響，每年來...

雲林長輩尬舞 94歲嬤活力滿滿

為鼓勵長輩積極走出家門參與活動，國健署舉辦活躍老化競賽活動，雲林縣昨天有400名長輩共8支隊伍同台尬舞，爭取全國賽參賽資...

台南海安街道美術館今晚開幕 「時空-瀑布」超夢幻

台南市海安街道美術館今年邁入20年，台南市政府都市發展局策畫「海安街道美術館–城市的故事，從這裡開始」今晚開幕，沿途13...

嘉義山區午後大雨 縣道159甲線28K又傳巨石崩落！現已預警性封路

嘉義縣山區今天午後大雨，傳出落石滑落，縣道159甲線大華公路番路與竹崎鄉交界28公里處今天下午有巨石崩落，土石覆蓋導致路...

彰化偏鄉「夜宿圖書館」反應熱烈！民眾求續辦 1原因只能等明年

都市孩子夜宿圖書館不稀奇，彰化縣偏鄉大城試辦暑假夜宿圖書館，報名的6名兒童無一缺席還準時報到，經過一晚好眠，都告訴父母和...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。