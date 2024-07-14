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陪伴古蹟多年的虎尾驛前老樹 危及老建築安全面臨移除
雲林縣定歷史建築的虎尾驛，是早年虎尾糖廠的五分火車站，至今整個驛站保留完整，成為市區遊客休息中心，驛前一棵老榕樹，陪伴驛站走過無數歲月，也美化小火車站，但最近主幹傾斜，危及古建築。縣府會勘後表示，先進行修剪以維護老建築安全，將來若無法改善甚或危及小火車站，將不排除移除。
虎尾驛位於早年的虎尾五間處部落，古名為「五間厝驛」，日治時代是台糖鐵路運輸小火車站，除了運甘蔗，也兼作客運，小火車從虎尾行至斗南車站再轉搭「大線火車」，是許多虎尾人通勤、上課的共同記憶。
小火車站為日式木構造建築，目前仍保留完整的售票窗口及候車室等空間，經整修後，2010年被縣府登錄為歷史建築，並成為遊客休息及巷弄長照據點，站前大門種有兩棵老榕，美化驛站多年，其中一棵老樹近年來不斷向驛站內部傾斜，即便以鐵架支撐也難擋樹幹入侵，危及歷史建築，文史人士向縣府陳情求援。
因老樹是否為百年老樹不得而知，為慎重起見，文觀處邀請嘉義大學樹專家會勘，發現老樹胸徑約0.54公尺，樹冠幅長13公尺，寬10公尺，樹齡尚未達老樹列冊保護的標準，加上生長的樹穴過小，兩旁又是柏油及混凝土鋪面，樹木成長受阻，樹幹才會嚴重傾斜腐朽，未來恐有斷裂風險。
虎尾鎮公所近日派員先進行枝幹剪除，只保留根部，後續會定期修剪避免影響建築體。文觀處文資科長張力元表示，樹專家認定這棵被砍了大半的老榕，只有打開樹穴四周，讓氣根往下生長才能改善，如無法改善到最後也只能進行移除。
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