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嘉縣青年創業結合金工和咖啡 翁章梁來製對戒、連寵物也有禮物

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
業者胡朝綱（左）向縣長翁章梁介紹店內餐點，都以嘉義農特產品創意發想。記者李宗祐／攝影
業者胡朝綱（左）向縣長翁章梁介紹店內餐點，都以嘉義農特產品創意發想。記者李宗祐／攝影

嘉義縣30歲青年胡朝綱成立全縣第一家金工體驗店「庭口金工」貓咪咖啡廳，體驗金工也能享用咖啡，3年多來獲得廣大迴響，每年來客率突破8千人。嘉義縣長翁章梁今天到金工體驗店探訪，為即將到來七夕情人節手作銀戒送給夫人，也為愛貓打造寵物吊牌。鼓勵想創業的青年，找出自己的特色、創造品牌，縣府將扶植與協助創業青年勇敢跨出第一步並站穩腳步，在嘉發展。

翁章梁鼓勵「年輕人不要怕失敗！」，他表示，庭口金工是縣府勞青處扶植的青創團隊 透過資金挹注及業師輔導，加上自身的努力、創新精神與獨到的商業模式，成為萬眾矚目的青年創業團隊，營業額更是逐年翻倍成長，來客率年突破8千人，這也給所有躊躇返鄉的青年勇氣，縣府將持續帶給青創家力量，陪伴大家在創業之路一起成長茁壯 。

位於朴子市水道頭文創園區「庭口金工」店內空間不大，但整體感溫馨、放鬆，還保留日式建築的老味道。店內的客人自在地坐在椅子上、有些則盤腿撸貓，來客多是年輕人，翁章梁與青年朋友寒暄，好奇問大家是怎麼知道這家店？大多數客人都說是透過網路宣傳慕名而來。

胡朝綱說，水道頭總店是自己的起家厝，在縣政府提供優質的空間和專業協助，讓團隊能在此紮穩腳步，實現夢想，創業近3年來持續維持五顆星好評，庭口金工也將品牌跨縣市推展至雲林虎尾建國眷村，已於2023年開設分店，更期待將來能成為全國性品牌。

標榜零基礎就可以上手的金工體驗，但老師毫不馬虎，親切的教導民眾，成品初步完成後的研磨拋光，十分仔細；翁章梁為家中愛貓「MOMO」打了刻上名字的寵物吊牌。翁章梁認真專注聽著胡朝綱的解說，學習如何敲打鋼印及製作銀戒，於現場製作對戒，準備要送給夫人情人節禮物

運用敲打工序及店內新引進的雷射雕刻機，翁章梁在對戒內側刻上自己的鄒族名字「Pasuya」，自己的戒指則刻上太太的名字「Lily」，這份獨一無二的作品，展現浪漫與用心。

店家也端出隱藏料理蚵仔鯛魚燒，以及用整顆極光哈密瓜所製成的水果蛋糕、桑葚冰淇淋蘇打，結合與朴子在地小農購買的食材， 帶來盛夏視覺與味覺的美好饗宴。

嘉義縣長翁章梁體驗手作金工，在對戒上各刻下他與夫人名字展現浪漫。記者李宗祐／攝影
嘉義縣長翁章梁體驗手作金工，在對戒上各刻下他與夫人名字展現浪漫。記者李宗祐／攝影
隱藏版料理蚵仔鯛魚燒。記者李宗祐／攝影
隱藏版料理蚵仔鯛魚燒。記者李宗祐／攝影
來這裡的客人以年輕人為主，體驗手作金工也有是因餐點慕名而來。記者李宗祐／攝影
來這裡的客人以年輕人為主，體驗手作金工也有是因餐點慕名而來。記者李宗祐／攝影
來這裡的客人以年輕人為主，體驗手作金工也有是因餐點慕名而來。記者李宗祐／攝影
來這裡的客人以年輕人為主，體驗手作金工也有是因餐點慕名而來。記者李宗祐／攝影
店家極光哈密瓜所製成的水果蛋糕。記者李宗祐／攝影
店家極光哈密瓜所製成的水果蛋糕。記者李宗祐／攝影
嘉義縣長翁章梁體驗手作金工。記者李宗祐／攝影
嘉義縣長翁章梁體驗手作金工。記者李宗祐／攝影

情人節禮物 翁章梁 青年

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