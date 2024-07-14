快訊

長榮洛杉磯-桃園航班異常 起飛後又折返

刺殺川普槍手曝光！20歲賓州男子連續開火 FBI「震驚」特勤後知後覺

鈣片吃吃停停恐致骨密度下降更快 3個NG行為可能害鈣質流失

被視為「寵物廟」的北港義民廟 博杯可獲狗狗平安罐頭

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
國家3級古蹟的北港義民廟供奉有早年保衛家鄉的義犬，且設有「狗狗許願池」，如今被愛犬人士視為寵物專屬神廟，成為一大特色。記者蔡維斌／攝影
國家3級古蹟的北港義民廟供奉有早年保衛家鄉的義犬，且設有「狗狗許願池」，如今被愛犬人士視為寵物專屬神廟，成為一大特色。記者蔡維斌／攝影

國家3級古蹟的雲林縣北港鎮義民廟，供奉早年保衛家鄉犧牲的義民和義犬，是國內少有的廟塚合一神廟，最近完成普度系列祭典，用來祭祀義犬將軍的飼料罐頭均經法師加持，首度開放以博杯方式分送給毛小孩「呷平安」，只要報上狗狗名字獲1允杯即可免費獲取1罐，再搭配廟內的「狗狗許願池」和寵物光明燈，成為國內別具特色的「寵物廟」。

乾隆53年(西元1788年)地方感念林爽文事件中保鄉殉難的108位義民與忠犬，建造「旌義亭」；同治年間也將戴潮春事件中陣亡的義民合祀其中，改稱義民廟，至今廟內仍保有早年安葬義民、犬的墓塚，獲列為國家3級古蹟，每年農曆5月29或30日舉行盛大的「義民公生」普度大典。

該廟最大特色是供奉當年參與保鄉平亂的忠犬，被稱為「義犬將軍」，每年祭典廟方都會備妥毛小孩專用的「牲禮」，今年改以狗食罐頭，一系列平安祭典最近落幕，大批罐頭仍供奉在「義犬將軍殿」，廟方首度開放以博杯方式免費分送給毛小孩「呷平安」。

廟方總幹事杜易宸指出，這批罐頭均由朝天宮住持法師誦經加持過，民眾只要向義犬將軍報上自己或毛小孩名字、地址並獲1允杯，即可獲1罐平安罐頭帶回家供毛小孩呷平安，今年首辦數量有限，昨天貼上網即有許多網友詢問、激推，將來不排除和寵物飼料公司合作擴大辦理這項「狗狗呷平安」活動。

杜易宸說，義犬將軍是義民廟的一大特色，近年來陸續推出許多狗狗、貓咪等寵物專屬的平安符、光明燈，尤其打造國內第1座「狗狗許願池」，深受寵物人士喜愛。廟方將來不排除開闢寵物市集，讓更多寵物人士帶毛小孩來拜拜、交流，讓義民廟更具生命教育義意。

供奉義犬將軍的北港義民廟，將祭典經法師加持過的狗狗平安罐頭，首度開放讓民眾採以博杯方式免費帶回家給毛小孩「呷平安」。記者蔡維斌／攝影
供奉義犬將軍的北港義民廟，將祭典經法師加持過的狗狗平安罐頭，首度開放讓民眾採以博杯方式免費帶回家給毛小孩「呷平安」。記者蔡維斌／攝影
國家3級古蹟的北港義民廟供奉有早年保衛家鄉的義犬，且設有「狗狗許願池」，並推出各種狗狗平安小物，如今被愛犬人士視為寵物專屬神廟，成為一大特色。記者蔡維斌／攝影
國家3級古蹟的北港義民廟供奉有早年保衛家鄉的義犬，且設有「狗狗許願池」，並推出各種狗狗平安小物，如今被愛犬人士視為寵物專屬神廟，成為一大特色。記者蔡維斌／攝影
寵物人士只要向義犬將軍報上毛小孩姓名、住址或生日，獲一允杯就可獲取一罐狗狗平安罐頭。記者蔡維斌／攝影
寵物人士只要向義犬將軍報上毛小孩姓名、住址或生日，獲一允杯就可獲取一罐狗狗平安罐頭。記者蔡維斌／攝影
國家3級古蹟的北港義民廟供奉有早年保衛家鄉的義犬，如今被愛犬人士視為寵物專屬神廟，成為一大特色。記者蔡維斌／攝影
國家3級古蹟的北港義民廟供奉有早年保衛家鄉的義犬，如今被愛犬人士視為寵物專屬神廟，成為一大特色。記者蔡維斌／攝影
北港義民廟供奉有早年保衛家鄉的義犬，是國內少數廟塚合一的神廟，如今被愛犬人士視為寵物專屬神廟，成為一大特色。記者蔡維斌／攝影
北港義民廟供奉有早年保衛家鄉的義犬，是國內少數廟塚合一的神廟，如今被愛犬人士視為寵物專屬神廟，成為一大特色。記者蔡維斌／攝影
國家3級古蹟的北港義民廟供奉有早年保衛家鄉的義犬，如今被愛犬人士視為寵物專屬神廟，成為一大特色。記者蔡維斌／攝影
國家3級古蹟的北港義民廟供奉有早年保衛家鄉的義犬，如今被愛犬人士視為寵物專屬神廟，成為一大特色。記者蔡維斌／攝影

寵物 毛小孩 狗狗
想看可愛萌寵、寵物健康保健資訊、教養方法、帶牠們去哪吃喝玩樂，快來加入寵物部落粉絲團！
點我前往：https://www.facebook.com/udnpet

延伸閱讀

柴犬、柯基、黃金獵犬...哪種狗狗最好養？獸醫師：最好養、最嬌貴毛小孩各是「這些」

台南夏日音樂節將軍吼20日登場 6分鐘煙火首結合燈光秀

全國增加1%要120億 雲林再新建兩處水資中心提升接管率

里長質疑前市府偽造里民同意設SRF廠？張善政：嚴查

相關新聞

整修不慎移除鳥巢 33雛鳥生命垂危…桃園療養院道歉

桃園療養院建物老舊、外牆磁磚剝落，院方昨整修時，廠商直接將建物上的小雨燕鳥巢移除，民眾見狀立刻將33隻剛出生的雛鳥送往野...

被視為「寵物廟」的北港義民廟 博杯可獲狗狗平安罐頭

國家3級古蹟的雲林縣北港鎮義民廟，供奉早年保衛家鄉犧牲的義民和義犬，是國內少有的廟塚合一神廟，最近完成普度系列祭典，用來...

台北動物園今年告別第2隻小貓熊 14歲「YaYa」不敵病魔離世

台北市立動物園小貓熊家族又有成員離開，繼「美可」5月1日離世，14歲的「YaYa」因雙側大腦、左側腦幹呈現多處水腫病變，...

北市動物園再送別老友 小貓熊YaYa腦病變離世

台北市動物園今晚宣布，小貓熊「YaYa」今天離世。動物園說，7月初「YaYa」精神變差、突發性昏厥，10日惡化到無法站立...

貓咪緊張到爆你還不知道？「喵星人焦慮分級表曝光」這情況代表心態已炸裂

許多貓奴都知道貓咪在焦慮不安的時候，會發出一些緊張訊號，例如眼睛睜大、尾巴纏繞在身上、躲藏或逃跑。而根據日本寵物網《ねこちゃんホンポ》專欄作家指出，我們其實可以從貓咪這些訊號判斷牠們緊張程度的高低。

白目男「拿塑膠袋餵河馬」還伸鹹豬手！動物園怒了查出車牌要他公開道歉

印尼西爪哇省（West Java）一名男子上個月搭車到當地野生動物園，卻被後方遊客拍到惡意把塑膠袋丟進河馬口中，水池中的河馬則不疑有他認真咀嚼了起來。所幸工作人員獲報後迅速抵達現場，順利從河馬口中取出塑膠袋。同時園方也查出該輛車的車牌號碼，並要求男子公開道歉。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。