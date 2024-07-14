被視為「寵物廟」的北港義民廟 博杯可獲狗狗平安罐頭

國家3級古蹟的雲林縣北港鎮義民廟，供奉早年保衛家鄉犧牲的義民和義犬，是國內少有的廟塚合一神廟，最近完成普度系列祭典，用來祭祀義犬將軍的飼料罐頭均經法師加持，首度開放以博杯方式分送給毛小孩「呷平安」，只要報上狗狗名字獲1允杯即可免費獲取1罐，再搭配廟內的「狗狗許願池」和寵物光明燈，成為國內別具特色的「寵物廟」。

乾隆53年(西元1788年)地方感念林爽文事件中保鄉殉難的108位義民與忠犬，建造「旌義亭」；同治年間也將戴潮春事件中陣亡的義民合祀其中，改稱義民廟，至今廟內仍保有早年安葬義民、犬的墓塚，獲列為國家3級古蹟，每年農曆5月29或30日舉行盛大的「義民公生」普度大典。

該廟最大特色是供奉當年參與保鄉平亂的忠犬，被稱為「義犬將軍」，每年祭典廟方都會備妥毛小孩專用的「牲禮」，今年改以狗食罐頭，一系列平安祭典最近落幕，大批罐頭仍供奉在「義犬將軍殿」，廟方首度開放以博杯方式免費分送給毛小孩「呷平安」。

廟方總幹事杜易宸指出，這批罐頭均由朝天宮住持法師誦經加持過，民眾只要向義犬將軍報上自己或毛小孩名字、地址並獲1允杯，即可獲1罐平安罐頭帶回家供毛小孩呷平安，今年首辦數量有限，昨天貼上網即有許多網友詢問、激推，將來不排除和寵物飼料公司合作擴大辦理這項「狗狗呷平安」活動。