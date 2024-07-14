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60分鐘難忘奇幻旅程 台鐵區間車廂量身打造移動劇場

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
雲嘉嘉南4縣市合辦的2024夏至藝術節展現創意，在新營與斗六往返台鐵區間列車量身打造親子版移動劇場。圖 ／新營文化中心提供
雲嘉嘉南4縣市合辦的2024夏至藝術節展現創意，在新營與斗六往返台鐵區間列車量身打造親子版移動劇場。圖 ／新營文化中心提供

由雲嘉嘉南4縣市合辦的2024夏至藝術節展現創意，在新營與斗六往返台鐵區間列車量身打造親子版移動劇場《列車毛古拉斯，要開了》，互動性沉浸式有趣演出，創下開賣不到1個月就創下2場完售紀錄。

夏至藝術節總共規畫54場涵蓋親子劇、戲劇、布袋戲、音樂、舞蹈等藝術饗宴，其中新營文化中心策辦17場系列活動，首檔跨域展演即廣受民眾敲碗期待的「移動劇場」。今年特別委託斜槓青年創作體，昨、今安排在新營與斗六往返的台鐵區間列車上，將列車車廂化身為表演場域演出《列車毛古拉斯，要開了》。

文化局表示，《列車毛古拉斯，要開了》是以肢體戲劇方法，運用各種不同物件，帶來具有互動性的沉浸式演出。透過6名長期從事紅鼻子小丑醫生訓練及有喜劇演出經驗的演員們共同即興創作，用3段詼諧有趣劇情及小丑演出技巧，在視覺與聽覺的相互激盪中，一起共度這段60分鐘在火車上難忘奇幻旅程。

文化局說，新營文化中心駐館團隊斜槓青年創作體，成立於2020年。這次應夏至藝術節邀請，全新打造《列車毛古拉斯，要開了》講述一台脾氣古怪、名為毛古拉斯的列車，會隨著搭車乘客的個性變化窗外的風景，到底這台列車長什麼模樣？只有來親身體驗才會知道。日前開賣2場，受到親子青睞，不到一個月全數售罄。

文化局指出，2024夏至藝術節「移動劇場」7月20日起由雞屎藤舞蹈劇場接續推出《再會啦!黃昏發的尾班車》2.0版，更多新營文化中心演藝廳及廣場戶外活動，可搜尋「雲嘉嘉劇場連線_夏至藝術節」FB粉絲專頁或「新營文化中心」官網查詢。

雲嘉嘉南4縣市合辦的2024夏至藝術節展現創意，在新營與斗六往返台鐵區間列車量身打造親子版移動劇場。圖 ／新營文化中心提供
雲嘉嘉南4縣市合辦的2024夏至藝術節展現創意，在新營與斗六往返台鐵區間列車量身打造親子版移動劇場。圖 ／新營文化中心提供
雲嘉嘉南4縣市合辦的2024夏至藝術節展現創意，在新營與斗六往返台鐵區間列車量身打造親子版移動劇場。圖 ／新營文化中心提供
雲嘉嘉南4縣市合辦的2024夏至藝術節展現創意，在新營與斗六往返台鐵區間列車量身打造親子版移動劇場。圖 ／新營文化中心提供
雲嘉嘉南4縣市合辦的2024夏至藝術節展現創意，在新營與斗六往返台鐵區間列車量身打造親子版移動劇場。圖 ／新營文化中心提供
雲嘉嘉南4縣市合辦的2024夏至藝術節展現創意，在新營與斗六往返台鐵區間列車量身打造親子版移動劇場。圖 ／新營文化中心提供

劇場 夏至

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