台南海安街道美術館今晚開幕 「時空-瀑布」超夢幻

台南市海安街道美術館今年邁入20年，台南市政府都市發展局策畫「海安街道美術館–城市的故事，從這裡開始」今晚開幕，沿途13件藝術作品，由海安路延伸至運河畔及大涼生態公園，主角「時空-瀑布」是在運河邊打造一個橫空出世、超現實的瀑布，揭示台南4個世紀以來以「水」為元素連貫古今、穿越時空的不變主題。

副市長趙卿惠表示，2004年起市府透過藝術介入街區改善海安路景觀，接續又以換展概念成立「海安街道美術館」，如今變成美麗閑適的生活空間，有賴市民朋友的關心參與，讓街道美術館的美好得以延續。

都發局長徐中強表示，海安路對於台南意義至關重大，其所在範圍位於海安路中央軸帶，即為清領時期繁盛的五條港區域。自2003年結束海安地下街施工期、成功開通阻隔11年的路面後，2004年起，市府都發局以藝術介入街區手法進行海安路景觀改造，接續以換展概念成立「海安街道美術館」永續經營，使遊客對於海安路常保新鮮感。

這次擴展新設共13件藝術作品，包含通風塔大型作品5件、街道家具6件，以及運河區域水岸藝術作品2件，佈展範圍由海安路（民族路至府前路路段之中央軸帶間），延伸至運河畔及大涼生態公園，作品納入河港元素，引領民眾隨著帆影、船笛、水文，航入府城故事主軸，並設置大型裝置藝術呈現日夜共影交織多變的環境視覺、聲光、科技、互動、遊戲等藝術。

海安街道美術館以五條港流經範圍的海安路為主動線，在地理概念上，由民族路東可連接至400年前荷蘭人落腳的普羅民遮城（現赤崁樓），西由運河則可連接至航向世界的安平港，因此走在「海安街道美術館」，可說是站在城市故事的起點，跟著藝術作品，穿越台南400年時光，感受台南的過去、現在與未來。

20年前推動以藝術改造海安路的都市藝術工作室藝術總監杜昭賢表示，策展團隊規畫於運河邊打造一個橫空出世、超現實的瀑布，此作品揭示台南四個世紀以來以「水」為元素連貫古今，台江內海成為陸地、陸地上開鑿了五條港，五條港逐漸成了街道，曾築起大樓的河樂廣場又把「水」引了回來，藉由此如天降瀑布的作品，比喻城市400年來的各種生命與創造，精妙的燈光裝置藝術，又像是源源不絕的活水，為台南注入活力。