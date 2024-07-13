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彰化偏鄉「夜宿圖書館」反應熱烈！民眾求續辦 1原因只能等明年

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣大城鄉辦理夜宿圖書館，小朋友在館內讀書，沒別人干擾，相當快樂。圖／大城鄉公所提供
彰化縣大城鄉辦理夜宿圖書館，小朋友在館內讀書，沒別人干擾，相當快樂。圖／大城鄉公所提供

都市孩子夜宿圖書館不稀奇，彰化縣偏鄉大城試辦暑假夜宿圖書館，報名的6名兒童無一缺席還準時報到，經過一晚好眠，都告訴父母和圖書館員，以後如果還有夜宿圖書館要再參加。

彰化縣公立圖書館近年沒辦兒少夜宿圖書館活動，大城鄉公所和鄉立圖書館看雲林縣土庫圖書館辦得頗順利，產生「土庫可以，大城也行。」想法，暑假試辦夜宿圖書館，僅限6名兒童，時間從晚上6點到翌日8點。開放報名秒殺，令鄉公所和圖書館又驚又喜。

大城圖書館今表示，兒童先吃過晚餐再報到，圖書館員帶閱讀活動，小朋友各自挑愛看的書和睡前故事書，可能第一次夜宿圖書館都顯得興奮，原訂晚上9點熄燈就寢但睡不著，圖書館事前準備餅乾和牛奶等點心讓他們填肚子，直到10點過後陸續入睡。

小朋友自備睡袋睡在圖書館閱讀區木質地板，鄉間作息早睡早起，上午約6點孩子紛紛醒來，梳洗後換裝和整理睡袋即開始晨讀，鄉長陳玉照自掏腰包買三明治、牛奶等早餐送來，問「睡得好不好？喜歡圖書館嗎？」得到小朋友響亮回答「很好、喜歡。」

大城鄉公所和鄉立圖書館辦理夜宿圖書館花費不到1萬元，家長和小朋友反應良好，詢問第二梯次甚至第三梯次何時舉辦者眾，因偏鄉經費困窘，鄉公所和圖書館決定「明年續辦」。

偏鄉 圖書館

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