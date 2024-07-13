台南永康東橋年輕小家庭多 品牌花店進駐里長期待雙贏

品牌花店「小金鈴花藝」下午在台南永康東橋里開幕，主打「手作花藝溫暖細膩地傳遞感情」。並提供專業考照課程，幫助花藝愛好者提升技術水平，學習專業花藝技術，培養第二專長規畫創業。

東橋里長王怡舜表示，東橋里特點是建築人口年輕人多、重視生活品質，目前人口已比台南好幾個鄉鎮還多，市總圖書館、統一企業全台最大的複合旗艦店都在這裡，這樣獨特的精緻花藝店到這裡，符合東橋里民的需求、也會受到喜愛。

開幕現場也展出台南著名黑手藝術家李赫本創作的油畫作品，與花藝生活結合。品牌主理人邱筱雯多年前體驗乾燥花藝發現純粹創作的喜悅，栽進了花花世界至今，北漂多年後毅然回到家鄉創立自己的花藝品牌。

邱筱雯表示，希望能翻轉「花藝的高單價印象」，以平價親民的模式讓更多人親近花藝，感受生活中的美好，期待與東橋周邊商家和里民串連共好，打造全新IG打卡點，為東橋社區增添新氣象。