快訊

荒謬對決！遊客遭威脅燒臉還挨揍 他全裸現身一拳打跑海盜男

113分科公民／試題與解答看這 難度反應兩極…立院打架、美國大選皆入題

六福村水樂園傳意外…遊客疑摔下15公尺高滑水道 頭破血流急送醫

聽新聞
test
0:00 / 0:00

嘉義老翁獨居破損平房恐倒塌 他們幫修繕房屋煥然一新

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
嘉義縣百工修繕利他協會幫忙修繕破損房屋，75歲林姓獨居老翁感恩可安心度過颱風季節。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣百工修繕利他協會幫忙修繕破損房屋，75歲林姓獨居老翁感恩可安心度過颱風季節。圖／嘉義縣政府提供

嘉義縣竹崎鄉75歲林姓男子是獨居老人，靠年金度日，住在樹林中的水泥瓦木造屋，因里長憂心房屋破敗不堪、恐會坍塌，轉介社團法人嘉義縣百工修繕利他協會修繕，公所也協助清理屋旁雜草，縣長翁章梁今陪林男迎接修繕完工，參觀煥然一新的房子。

嘉義縣百工修繕利他協會表示，林男住家水泥瓦木造屋頂結構崩塌破損變形，無法發揮遮風避雨功效，還有倒塌之虞，經由里長轉介來修繕，協助將屋頂更換成鐵材烤漆浪板，並油漆讓房屋煥然一新，公所也協助整理林男原本推滿雜物和充滿雜草的居住環境。

「真的非常感恩，用言語都無法形容心中的感謝！」林男說，他今年75歲罹患糖尿病，身體狀況不佳無法工作，需靠領取年金度日，再來8、9月恐會有颱風，感謝協會熱心、無償幫助修繕房屋，讓他在裡面住的更安心，未來在雨天或地震時，再也不用擔心漏水或房子垮掉。

翁章梁說明，協會從2021年成立至今，持續整合修繕資源，藉由群組的小額募款和嘉義城隍廟的捐贈，再由營造業、鐵工業、油漆業等工會專業施作，集結眾人之才能成就完工成果，讓弱勢家庭在熟悉的環境住得很安心，期勉協會未來持續往精進修繕方向前進。

修繕協會理事長鄭介維說，每件修繕案都是協會夥伴共同協力才能順利完成，特別感謝所有人的付出，未來協會仍舊會秉持服務的初衷，盡力去協助弱勢家戶修繕做好完善的規劃及施工，也感謝嘉義城隍廟及捐款善心人士，將持續秉持著專業及關懷的心情施工。

嘉義縣百工修繕利他協會幫忙修繕破損房屋，縣長翁章梁（右一）今天肯定大家付出。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣百工修繕利他協會幫忙修繕破損房屋，縣長翁章梁（右一）今天肯定大家付出。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣竹崎鄉75歲林姓老翁獨居，住在破損平房恐有倒塌風險，嘉義縣百工修繕利他協會幫忙修繕房屋煥然一新。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣竹崎鄉75歲林姓老翁獨居，住在破損平房恐有倒塌風險，嘉義縣百工修繕利他協會幫忙修繕房屋煥然一新。圖／嘉義縣政府提供

嘉義 弱勢家庭 房屋 獨居老人 翁章梁 颱風

延伸閱讀

嘉義東石海之夏月底登場 煙火秀逾1.7萬發超過歷年規格

2024東石海之夏 27日海上煙火媲美國慶焰火

2026提前白熱化 綠營人士稱「六都這2市長」人選難與藍營拚高下

嘉縣YouBike啟用可一路騎到屏東 5鄉鎮率先開跑

相關新聞

嘉義老翁獨居破損平房恐倒塌 他們幫修繕房屋煥然一新

嘉義縣竹崎鄉75歲林姓男子是獨居老人，靠年金度日，住在樹林中的水泥瓦木造屋，因里長憂心房屋破敗不堪、恐會坍塌，轉介社團法...

夏夜涼爽來逛檜意森活村 假日限定夜間營運

嘉義市知名景點檜意森活村晚上也可以遊賞，園區從今天起每周六日直至本月底，推出假日限定夜間營運，將精采從白天延續到夜晚，讓...

南市上半年度車禍死亡人數下降25% 上周突升高交通局曝原因

台南市交通局表示，今年1至6月A1交通事故死亡69人，相較去年度同期92人已大幅減少23人，下降25%，道安整體改善已看...

雲林400長輩同場尬舞 94歲嬤每天運動外表完全看不出年齡

為鼓勵長輩積極走出家門參與活動，國健署舉辦活躍老化競賽活動，雲林縣今有400名長輩共8支隊伍同台尬舞，爭取全國賽參賽資格...

雲林補助中小企業研發新產品 今年20家錄取展開研發

雲林縣政府每年補助地方產業創新研發推動計畫，幫助業者開發新穎產品，去年有業者將甘藷皮製成麵條、將咖啡做成面膜、開發台灣鯛...

台南學甲高粱產業文化節 高粱冰淇淋展現學甲產業新機

台南學甲區農會今天舉辦高粱產業文化節，開幕現場提供高粱酒飲品、高粱冰淇淋免費品嘗，吸引許多民眾參與。市長黃偉哲邀請大家來...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。