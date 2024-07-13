嘉義老翁獨居破損平房恐倒塌 他們幫修繕房屋煥然一新

嘉義縣竹崎鄉75歲林姓男子是獨居老人，靠年金度日，住在樹林中的水泥瓦木造屋，因里長憂心房屋破敗不堪、恐會坍塌，轉介社團法人嘉義縣百工修繕利他協會修繕，公所也協助清理屋旁雜草，縣長翁章梁今陪林男迎接修繕完工，參觀煥然一新的房子。

嘉義縣百工修繕利他協會表示，林男住家水泥瓦木造屋頂結構崩塌破損變形，無法發揮遮風避雨功效，還有倒塌之虞，經由里長轉介來修繕，協助將屋頂更換成鐵材烤漆浪板，並油漆讓房屋煥然一新，公所也協助整理林男原本推滿雜物和充滿雜草的居住環境。

「真的非常感恩，用言語都無法形容心中的感謝！」林男說，他今年75歲罹患糖尿病，身體狀況不佳無法工作，需靠領取年金度日，再來8、9月恐會有颱風，感謝協會熱心、無償幫助修繕房屋，讓他在裡面住的更安心，未來在雨天或地震時，再也不用擔心漏水或房子垮掉。

翁章梁說明，協會從2021年成立至今，持續整合修繕資源，藉由群組的小額募款和嘉義城隍廟的捐贈，再由營造業、鐵工業、油漆業等工會專業施作，集結眾人之才能成就完工成果，讓弱勢家庭在熟悉的環境住得很安心，期勉協會未來持續往精進修繕方向前進。