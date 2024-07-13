夏夜涼爽來逛檜意森活村 假日限定夜間營運
嘉義市知名景點檜意森活村晚上也可以遊賞，園區從今天起每周六日直至本月底，推出假日限定夜間營運，將精采從白天延續到夜晚，讓村民和遊客們可以從白天玩到夜晚，體驗嘉義市夜晚的迷人風情。
林鐵及文化資產管理處副處長周恆凱表示，園區委外檜村公司經營，之前就有市民提及開放夜間營運，過去也曾試辦過，這次業者評估後，決定7月13、14、20、21、27、28日等周六日，從上午10點到晚上8點30分。這是首度於暑假期間推出，以後會不會成為常態業者還要評估。
園區首度夜間營運一來搶暑假遊客外，夏季高溫也常令遊客對戶外景點怯步，如今開放至夜晚，可以選擇夜間涼爽時段遊賞，而且檜意森活村搭配夜晚燈光另有一番美景。
檜意森活村園區分為文創市集、生活創藝、好飲好食、在地有禮、時光特區、藝文展演等6大主題區，參予活動之餘，可以細細體驗台灣京都緩慢而細緻的生活。
檜意森活村採免費入園，另業者推出，檜意漫遊趣《拿發票抽旅遊住宿券》活動，於園區任一村鋪消費金額達500元以上，憑當日發票即可至旅客服務中心兌換抽獎券乙張。消費金額可累計，當日發票限當日兌換。詳細內容可上官網查詢，內容以官網為主。
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