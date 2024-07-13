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南市上半年度車禍死亡人數下降25% 上周突升高交通局曝原因
台南市交通局表示，今年1至6月A1交通事故死亡69人，相較去年度同期92人已大幅減少23人，下降25%，道安整體改善已看到初步成果，依統計數據今年南市平均每周A1事故約近3人，上周A1事故為今年單周最多件數的5人，有持續精進改善的空間，經分析上周5件A1交通事故皆為機車事故，其中有2件為高齡者、2件為自撞、1件則因駕駛人右轉未依規定所致，交通局皆已於事故發生後5日內即邀集相關單位辦理會勘瞭解事故原因及檢討改善作為。
交通局長王銘德表示，經分析事故主因仍以不良駕駛行為及防禦駕駛觀念意識不足，包括未依規定行駛、行車未禮讓及未注意車前狀況等原因，除了相關道路交通工程檢視及改善之外，道安團隊也將持續深入各社區鄰里，強化高齡者安全用路觀念及防禦駕駛技巧，並持續透過多元管道執行交通安全宣導，同時於易肇事熱時及熱區，精準提升警力曝光率，並透過建置科技執法設備強化執法效益，落實精準執法工作。
王銘德說，從2023年首度規畫辦理「台南市道路交通安全改善整體規畫」，透過前5年交通事故大數據分析及特性梳理，針對機車、行人、自行車、高齡者及18至24歲青年族群為重點對象，推出對應重點改善工作，短期加強執法力度與準度、中長期以提升道路與交通設施安全環境，並搭配多元管道推動交安教育宣導，已初步展現成果，期能再接再厲保障市民交通安全。
交通局表示，市府將持續與中央、民間共同合作推動「道安總動員」，積極提案爭取中央補助及加速改善期程，科技執法部分獲內政部核定25處，其中10處已建置完工。期能持續透過交通3E策略，在執法、工程與教育宣導多管齊下落實各項防制作為。
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