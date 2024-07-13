雲林400長輩同場尬舞 94歲嬤每天運動外表完全看不出年齡

為鼓勵長輩積極走出家門參與活動，國健署舉辦活躍老化競賽活動，雲林縣今有400名長輩共8支隊伍同台尬舞，爭取全國賽參賽資格，年紀最長94歲，大家賣力表演，就連孫子女也同台助陣，最後由崙背老人會代表隊以細膩呈現戲棚的表演、充滿活力的動作獲得第一名。

為爭取參加全國活躍老化競賽資格，來自莿桐、北港、西螺、崙背、虎尾、土庫、麥寮及四湖8鄉鎮長輩，今天盛裝表演，帶著自製道具，在台上隨著最新流行歌曲唱唱跳跳，充滿活力的模樣，讓人看了目不轉睛，甚至也有孫子女與阿公阿嬤同台尬舞。

雲林縣衛生局長曾春美指出，雲林縣有161處社區關懷據點、22處樂齡學習中心、13處農會綠色照顧站，鼓勵長輩走出家門就近參與活動，今年「就躍這young動」長者活躍老化競賽縣內初賽有23隊參加，選出8隊今天同場競賽，前5支隊伍將代表雲林縣前進衛生福利部國民健康署舉辦全國中區競賽。

現場400名長者中年齡最大是94歲的張嬌容，她經常參與活動、運動，熱愛與人互動，每天必定運動半小時，外表完全看不出來已90幾歲，81歲魏國雄說，要活就要動，身體健康日子才快樂，他很興奮能夠參加這次競賽。

比賽結果由崙背傳創樂活、西螺鎮大橋幸福隊、雲林縣麥寮鄉農會樂齡起舞、北港媽祖七淘趣、莿桐舞動活力心花開隊依序獲得前五名，評審林泳瀠說，第一名是崙背老人會組成的隊伍，他們從開場多元性呈現戲棚的概念，在道具的使用以及色彩的融合方面也讓整個舞台的協調性豐富度很高，特別是所有的參與者在活力展現與動作操作都不馬虎。

雲林縣長張麗善說，看到長輩們盛裝以赴，展現十足的活力，她相信這是非常好的舞台，從表演編排及訓練就是一個很棒的過程，更讓長輩從競賽中與不同社區的朋友觀摩交流，與社會增進交流，獲得身心靈的伸展、讓身體常保健康，期待脫穎而出的隊伍為雲林爭光。