聽新聞
test
0:00 / 0:00
雲林補助中小企業研發新產品 今年20家錄取展開研發
雲林縣政府每年補助地方產業創新研發推動計畫，幫助業者開發新穎產品，去年有業者將甘藷皮製成麵條、將咖啡做成面膜、開發台灣鯛明膠軟體，今年再有20業者獲取補助，補助金額1026萬元，將於明年發表研發成果。
雲林縣地方產業創新研發推動計畫（地方型SBIR）邁入第17年，日前發表去年研發成果，21家中小企業展現創新和創意，多款新穎的商品首度亮相。
有業者利用咖啡作成面膜、開發養生銀鰻常溫包、台灣鯛明膠軟糖，還有甘藷皮作成的機能萃取液、甘藷皮麵條、甘藷酒等。
今年該計畫甄選結果日前公布，33家業者申請，20家脫穎而出，競爭激烈，總補助金額1026萬元。
縣府建設處長李俊興表示，為讓計畫符合在地化及時代潮流，將符合地方特色性、青創新創、樂齡、SDGs等納入計畫內涵，因此今年錄取名單可以看見有業者要研發農廢再利用產品、無人自動化設備、寵物食品等。
李俊興表示，縣府辦理地方型SBIR，輔導在地中小企業進行創新研發工作，每年廠商均提出許多具創意及新穎的優質研發計畫，只有6成的錄取率，競爭激烈，能脫穎而出的業者，都有相當的實力。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言