雲林補助中小企業研發新產品 今年20家錄取展開研發

雲林縣政府每年補助地方產業創新研發推動計畫，幫助業者開發新穎產品，去年有業者將甘藷皮製成麵條、將咖啡做成面膜、開發台灣鯛明膠軟體，今年再有20業者獲取補助，補助金額1026萬元，將於明年發表研發成果。

雲林縣地方產業創新研發推動計畫（地方型SBIR）邁入第17年，日前發表去年研發成果，21家中小企業展現創新和創意，多款新穎的商品首度亮相。

有業者利用咖啡作成面膜、開發養生銀鰻常溫包、台灣鯛明膠軟糖，還有甘藷皮作成的機能萃取液、甘藷皮麵條、甘藷酒等。

今年該計畫甄選結果日前公布，33家業者申請，20家脫穎而出，競爭激烈，總補助金額1026萬元。

縣府建設處長李俊興表示，為讓計畫符合在地化及時代潮流，將符合地方特色性、青創新創、樂齡、SDGs等納入計畫內涵，因此今年錄取名單可以看見有業者要研發農廢再利用產品、無人自動化設備、寵物食品等。