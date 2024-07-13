166名青年成年禮 嘉市府送美食鍋「照顧自己家人不擔心」

今天上午有166名年滿16至20歲的青年參加嘉義市政府成年禮，市長黃敏惠為青年披巾及舉辦「三加禮」儀式；青年學子為父母奉茶、擦護手霜和擁抱，感謝父母辛勤的付出；有感子女長大，有父母不禁潸然淚下，氣氛溫馨。今年市府送美食鍋，黃敏惠表示，這「生活神器」對離鄉背井的遊子不管是泡麵、熱菜、煮飯都相當實用，也提醒青年朋友好好照顧自己，莫讓父母師長擔心。

黃敏惠表示，古代士人家庭中男孩子年滿20，即舉行隆重之加冠典禮，女子則年滿15及笄，表示彼已成為端莊穩重的成人。嘉義市政府是少數幾個仍持續舉辦成年禮的縣市政府，代表對年輕人的重視，同時也希望青年朋友經成年禮儀式後，須肩負起的社會責任，面對自己、面對人生、面對事物，都必須有堅毅負責的態度。

成年禮儀式，從「淨儀」開始，代表參加學子洗淨身心，脫去稚氣，有新的出發，而「始加禮」則是行禮者向家長奉茶、擦護手霜，代表對父母感恩及增進親子感情，家長親自為子女披戴白巾，代表青年脫離童稚邁入生命的另一個階段。「再加禮」則是由市長為青年掛上黃色長巾，讓青年認知從今肩擔重任，要有服務社會的精神；南華大學校長高俊雄擔任上賓傳燈給學生，代表薪火相傳並期勉學子未來能夠發光發熱。最後的「三加禮」由市長黃敏惠與會貴賓致贈賀禮，祝福每一位青年未來之路走的平順。

成年禮除了有城隍廟贊助的什家將平安斜背包及地藏庵致贈的高級典雅水壺之外，市府今年準備單人份的多功能美食鍋送學子。黃敏惠表示，這個美食鍋被離鄉背井在外求學工作的年輕人稱為「生活神器」，不管是泡麵、熱菜、煮飯都相當實用。