台南上半年交通事故死亡69人 將落實精準執法

台南市政府統計，台南市今年上半年（1至6月）交通事故死亡69人，較去年同期92人減少23人，下降25%；市府將持續提升警力曝光率及科技執法，落實精準執法工作。

市府交通局今天發布新聞稿指出，台南市今年上半年交通事故死亡69人，平均每週近3人。7月首週出現5人死亡，全是機車事故，也是今年單週最多死亡件數。

交通局分析，交通事故死亡主因多是不良駕駛及防禦駕駛觀念意識不足，包括未依規定行駛、行車未禮讓及未注意車前狀況等。

交通局表示，市府去年首度辦理「台南市道路交通安全改善整體規劃」，透過前5年交通事故大數據分析及特性梳理，以機車、行人、自行車、高齡者、18歲至24歲青年族群為重點對象，短期加強執法力度與準度，中長期提升道路與交通設施安全環境。

此外，市府將持續深入社區鄰里，強化高齡者安全用路觀念及防禦駕駛技巧，透過多元管道執行交通安全宣導，且提升警力曝光率及科技執法，落實精準執法工作。

交通局表示，市府將和中央、民間共同推動「道安總動員」，爭取中央補助及加速改善期程，以執法、工程與教育等落實防制作為，市民也應從不違規開始，守護自身及他人安全用路環境。