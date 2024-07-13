台南對抗登革熱著重減災防堵 用獎金鼓勵基層醫通報攔截

台南市昨天召開今年度登革熱防治中心第一次專家諮詢會議，由市長黃偉哲主持，邀請8位登革熱專家，跨公衛、行政、蚊媒、資訊及醫療各領域專家學者，提議以先進的「科技防疫」作戰策略，讓登革熱疫情的防治，能達到事半功倍的效果。

8名專家學者分別為前疾管署副局長施文儀、安南醫院院長林聖哲、國立成功大學醫學院國際分處副教授柯乃熒、國立流行病學與預防醫學研究所教授陳秀熙、國立中興大學教授杜武俊、考試院考試委員陳錦生、成功大學資訊工程學系教授莊坤達及成大醫學院教授兼醫院副院長柯文謙，專家們提供自身登革熱防治的經驗及專長，並提到更先進的「科技防疫」作戰策略，讓登革熱疫情的防治，能達到事半功倍的效果。

陳錦生表示，全球氣侯升溫蚊子生長速度加快，美洲及南美洲登革熱疫情狂拉警報，務必加強入境旅客登革熱宣導；杜武俊教授表示，關於AI蚊卵辨識卵數，人為及機器交叉計算可避免密度高時重疊；施文儀表示，登革熱成功的防治不外「先期」預防和「早期」撲滅，以「減災」為策略超前部署做防治工作為首要。

陳秀熙表示，台灣因過去的努力，所幸不像東南亞國家，變成全年登革熱流行的國家，是一件難能可貴的事，今年1月至5月南美洲登革熱疫情410萬人次感染登革熱，與同期增加了238倍，因為極端氣候影響，導致各地區登革熱疫情加劇，台南市今年新增定點醫師和民眾自主通報計畫，另規畫評估廢水傳染病監測計畫等策略，主動監測防治措施，可協助南市阻擋登革熱變成地方流行的疾病，值得肯定。

南市至7月4日確診第10例境外移入病例；自4月1日起台南市啟動登革熱定點醫師監測計畫，截至7月4日止共通報2275例，其中1例為安平區診所定點醫師通報，定點醫師即時通報、除能即時阻斷登革熱疫情傳播鏈，登防中心也將頒發通報確診獎金2000元。

黃偉哲表示，南市將吸取各專家學者對登革熱防治的鼓勵和建議，登防中心會持續向社區及民眾強力宣傳登革熱自我防疫觀念，運用科技防疫資訊，提高社區及民眾警覺、加強環境孳清和噴灑防蚊液等自我防護觀念。

黃偉哲提醒，登革熱防治最有效的方法，是「孳生源清除，容器減量」，目前正是病媒蚊孳生高原期，籲請落實「巡、倒、清、刷」加強環境孳清工作，注意雨後巡檢、強力孳清。