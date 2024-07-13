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台南六甲唯美日式老宅 活化當民宿

聯合報／ 記者吳淑玲／台南報導
台南六甲區毛昭川醫師故居，幾乎保留當年原貌，圖為「座敷」間。記者吳淑玲／攝影
台南六甲區毛昭川醫師故居，幾乎保留當年原貌，圖為「座敷」間。記者吳淑玲／攝影

台南老屋成重要觀光財，有不少遊客選擇入住老屋，有90年歷史的六甲區毛昭川醫師故居，變身為六甲第1家合法民宿「川宅1936」，幾年前老屋原要拆掉蓋透天厝，住對面的吳志成老師不捨，到恒安宮請示媽祖後獲9聖杯，決定買下老宅，2年前修繕完成，幾乎是原貌保留。

吳志成表示，原本讓民眾預約參觀，決定用包棟民宿出租，活化老屋也提供遊客住宿，為地方觀光盡一分心力。

六甲區長陳啟榮表示，毛昭川的父親毛維麟是日治時期的六甲庄長，毛昭川在日本取得醫師資格後回鄉從醫，戰後曾任台南縣議員。毛家與「鹽份地帶文學家」吳新榮醫師、「烏腳病之父」王金河醫師聯姻，是六甲地區望族，該家族出了20多位醫師可說是醫師搖籃寶地。

毛昭川醫師故居在2019年獲文化部補助老屋建築修復經費，成為六甲老屋亮點，另外還有李源醫師故居，就在恒安宮媽祖廟百年麵茶冰旁，蘇俊雄大法官名人故居、居廣居陳氏古厝、南六董事長黃清山老宅等，可串連建築及美食之旅。

市府文化局指出，「川宅」的主棟木造建築約建於1930年代的日本式樣造型，以黑白色系點綴淺黃色系，附屬建築則為RC結構的現代式樣造型，與大面窗戶開口、S符號金屬欄杆、淺黃色磁磚搭配呈現1960年代設計語彙，具相當程度的文化資產潛力。

吳志成表示，毛昭川故居幾乎是原貌保留，連毛昭川行醫看診用的檜木大桌都還在，玄關的「接應室」拉門，中間夾層竟是大正年間的文件紙，意外留下珍貴文史資料，室內「座敷」和房間格局都如同當年毛家人居住一樣，走廊寬敞可欣賞庭園美景，決定申請民宿後，已通過結構及安全檢查，採整棟包租，有4間房，可在「川宅1936」臉書粉絲專頁預約。

建築 老屋 醫師

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