鄉親鄉情／王毓琦 樂當青創保母

雲林古坑鄉創樂子文化社企有限公司負責人王毓琦以自身返鄉創業經驗，將公司轉型成社會企業，提供創業諮詢與輔導，讓青年創業落地實踐，創樂子內部提供青年微型創業進駐，成立工作室販售花藝、拼布、熱轉印、香皂、鋁線、餐飲等產品，她不僅是這些青年創業過程的「保母」，也是連接資源「搭橋的人」。

38歲王毓琦17年前與父母從台中搬回雲林老家陪伴祖父母，邊經營網拍邊適應農村生活，發現許多隔代教養、單親家庭孩子下課後無處可去，便與居民、親友透過讀書會幫小朋友課後輔導，為持續幫助孩子，2016年聯合社區志工創立創樂子花藝工作室，做些花藝、園藝、烘焙、拼布產品販售，讓孩子課後打工，兼顧學業。

但如何辦理商業登記、行銷、貸款及跟公部門打交道、建立人脈，各種挑戰接踵而至，幾年後經營才穩定，王毓琦說，創業過程及各項資源導入都讓她知道創業不易，為幫助想留在雲林工作、創業的年輕人，2020年她將創樂子轉型成社會企業，將盈餘的3成用來支持地方創生，打造育成中心輔導年輕人創業。

王毓琦說，青年返鄉很多是帶著孩子回來，光小孩去哪裡看病、看牙齒都是問題，更遑論創業，沒有人可以問一定覺得很孤單，她扮演的角色很像是保母，在旁邊支持、陪伴。2021年開始聘僱專業講師，協助洄游青年創業諮詢與輔導，用自身過往創業經驗保母式陪伴，手把手教年輕人如何成立公司、寫企畫書申請補助等。

創樂子至今已輔導24家青年創業和成立餐飲業、文創、音樂展演、設計公司等，也提供青年創業工作室長期進駐，王毓琦說，希望可以讓大家在地好好生活，不用為生活遠離家人、故鄉。