因應氣候變遷 嘉市府攜手產官學研社打造人本永續城市

嘉義市政府與 5% Design Action／地球解方團隊主辦「新永續・城市解方」論壇，一連二天的論壇活動以「新永續・城市解方」為主軸，邀請超過 15名專家學者擔任講者，從5大觀點深入剖析關鍵議題，集結產官學研社齊聚力量，推動嘉義市乃至全台灣各城市創新落地實踐，邁向永續發展。

市長黃敏惠表示，因應氣候變遷挑戰越來越大，回顧過去各種天災，必須要審慎思考並及時行動。嘉義市透過打造永續交通，將低碳運具全面升級，也運用既有城市風貌將老屋翻轉新生命，推動青年創生新商機，致力打造涼適活力的新木都。期盼透過論壇舉辦產生的交流與具體合作，能為台灣整體社會永續發展注入新的活力，帶動更多解決方案與行動發生，並且鼓勵全市市民共同響應永續行動。

論壇首日，由地球解方總召集人楊振甫博士與談主持，論壇開幕「城市+1」由成功大學建築學系教授暨規劃與設計學院副院長林子平、KANTAR凱度洞察台灣董事總經理王曉娟、環境部資源循環署副署長林建三，接續更有代表產官學研社跨域專業，分享永續趨勢、治理策略與解決方案。「產業+1」由嘉義市在地產業代表福樟實業總經理張元耀、重視地方文化及永續旅遊的新悦花園酒店財務長洪瑜萱，以及運用智慧化管理水資源、環境監測之友達宇沛永續科技總監陳雅潔同臺，跨專業激盪於城市落地之產業創新策略。

環保局表示，論壇第2天將聚焦於「生活+1」、「青年+1」 與「創新+1」。來自各領域的專家學者及青年世代領袖，從不同面向分享永續發展的策略與機會，藉跨領域的實務推動及經驗值探討。