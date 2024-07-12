因應氣候變遷 嘉市府攜手產官學研社打造人本永續城市
嘉義市政府與 5% Design Action／地球解方團隊主辦「新永續・城市解方」論壇，一連二天的論壇活動以「新永續・城市解方」為主軸，邀請超過 15名專家學者擔任講者，從5大觀點深入剖析關鍵議題，集結產官學研社齊聚力量，推動嘉義市乃至全台灣各城市創新落地實踐，邁向永續發展。
市長黃敏惠表示，因應氣候變遷挑戰越來越大，回顧過去各種天災，必須要審慎思考並及時行動。嘉義市透過打造永續交通，將低碳運具全面升級，也運用既有城市風貌將老屋翻轉新生命，推動青年創生新商機，致力打造涼適活力的新木都。期盼透過論壇舉辦產生的交流與具體合作，能為台灣整體社會永續發展注入新的活力，帶動更多解決方案與行動發生，並且鼓勵全市市民共同響應永續行動。
論壇首日，由地球解方總召集人楊振甫博士與談主持，論壇開幕「城市+1」由成功大學建築學系教授暨規劃與設計學院副院長林子平、KANTAR凱度洞察台灣董事總經理王曉娟、環境部資源循環署副署長林建三，接續更有代表產官學研社跨域專業，分享永續趨勢、治理策略與解決方案。「產業+1」由嘉義市在地產業代表福樟實業總經理張元耀、重視地方文化及永續旅遊的新悦花園酒店財務長洪瑜萱，以及運用智慧化管理水資源、環境監測之友達宇沛永續科技總監陳雅潔同臺，跨專業激盪於城市落地之產業創新策略。
環保局表示，論壇第2天將聚焦於「生活+1」、「青年+1」 與「創新+1」。來自各領域的專家學者及青年世代領袖，從不同面向分享永續發展的策略與機會，藉跨領域的實務推動及經驗值探討。
論壇活動也落實SDG#17 合作夥伴關係，促成多項永續延伸活動於嘉義市落地發生，包括永續就回嘉-城市走讀、淨零青年交流會、GO! 永續生活教育校園行動等，讓更廣大的民眾有機會透過親自參與深入了解永續發展議題，成為永續實踐行動者。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言