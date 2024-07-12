嘉義東石海之夏月底登場 煙火秀逾1.7萬發超過歷年規格

嘉義縣東石海之夏將於7月20、21日、27及28日連續2周末在東石漁人碼頭盛大展開，今年主打「小孩放電，大人吶喊」；縣長翁章梁表示，今年最受矚目的「海上煙火秀」，將超越歷年，長達12分鐘、超過1.7萬發、最大砲彈規格達16吋，聲光效果十足，廣邀民眾欣賞最華麗的視覺饗宴。

今年海之夏邀請大人們來吶喊，演唱卡司相當堅強，有剛獲得第35屆金曲獎年度歌曲獎的人氣團體告五人，以及獲邀擔任表演嘉賓、躍居收視王的台語歌后張秀卿，加上本土嘻哈天團玖壹壹壓軸演出，此外更集結各大歌唱節目唱將，包含林道遠、張若凡、吳淑敏、李晉瑋、楊淨宇，以及年輕人最愛的獨立樂團忒修斯、鹿洐人，讓粉絲們連續狂歡2日。

翁章梁表示，活動現場從下午就有一系列親子表演活動，4天超過70個場次活動，4000個體驗名額，20日由「即將成真」帶來最火紅的「親子火舞秀」，21日「狂夢藝術」將表演全台唯一的親子互動表演「馬戲書畫秀」，還有多場親子表演、手作體驗、特技達人以及30米寬大型宇宙氣墊，就是要讓小朋友一次high個夠。

搭配海之夏，嘉義縣暑假推出「親子大玩嘉」集章抽獎，到活動現場加入慢遊嘉義LINE@就能兌換摸彩券，有機會抽到50吋電視，欣賞「即將成真」及「狂夢藝術」的晚會表演，也加碼算入集章點。慢遊嘉義Line@ 7月13日至19日天天送出親子體驗優惠券300張，讓家長們帶著小孩到布袋海上巴士、志哥的漁塭人生、向禾休閒漁場好好fun一夏。

文觀局表示，「嘉香好覓」有農特產品、伴手禮可選購；「夏味慢市」展區則集結30多家餐飲店家，有多家推出獨家海之夏限定美食。包括全台唯一蚵雞蛋糕、炸牡蠣、軟殼蟹薯條以及烏魚子輕乳酪冰淇淋等。