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打通南科交通 新市鐵路「高架化」有共識 估需143億元

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市交通局今天辦理新市地區鐵路立體化可行性研究公開說明會，蒐集民眾意見。圖／台南市交通局提供
台南市交通局今天辦理新市地區鐵路立體化可行性研究公開說明會，蒐集民眾意見。圖／台南市交通局提供

台南市政府交通局今天辦理新市地區鐵路立體化可行性研究公開說明會，交通局表示，經評估新市區鐵路採高架改建較為可行，高架路段南端起自高鐵橋下，北至南科站南側恢復平面，長度約4.6公里，沿線可消除5處平交道及1處車行涵洞，出席民眾多表認同，但未來開發要確保地主權益，民代則要求縮短期程盡速推動，交通局表示都會納入規畫考量。

交通局表示，專業規畫團隊依據「鐵路平交道與環境改善建設及周邊土地開發計畫審查作業要點」，針對工程技術、交通改善、經濟效益、財務等面向進行分析評估，新市區鐵路採高架改建較為可行，高架路段南端起自高鐵橋下，北至南科站南側恢復平面，沿線可消除5處平交道及1處車行涵洞，另因現有新市車站位於鐵路高架化爬升路段，須配合將新市車站北移約2公里，新市站新址及原址周邊將配合調整土地用途及分區，總經費初估142.37億元。

交通局副局長熊萬銀指出，今天說明會地方人士熱烈參與及提供許多寶貴建議，將納入規畫考量，後續交通局也將配合台鐵公司審查修正報告書，待取得共識及行政作業完備後，送市議會通過，再提送交通部審議，並積極爭取中央支持，後續如中央核定可行性研究，將由交通部鐵道局辦理綜合規畫、設計及施工。

交通局長王銘德表示，伴隨南科發展帶動周邊都市擴展，新市地區平交道往來車輛的延滯問題日益顯著，為解決車輛行經平交道停等問題，及縫合鐵路兩側都市發展，市長黃偉哲指示交通局盡速研擬改善方案。

台南市政府為考量永康、新市、善化等地區快速發展，爭取鐵路立體化延伸，永康鐵路地下化已獲核定送交通部審查，全長6.72公里，預計可消除3處平交道及3座橫交陸橋，並改建永康、大橋為地下站，另於二站間增設康橋地下站；往北在永康工業區過鹽水溪一帶已經高架化，再銜接到新市地區鐵路也將採高架化。

台南市交通局今天辦理新市地區鐵路立體化可行性研究公開說明會，蒐集民眾意見。圖／台南市交通局提供
台南市交通局今天辦理新市地區鐵路立體化可行性研究公開說明會，蒐集民眾意見。圖／台南市交通局提供
台南市交通局今天辦理新市地區鐵路立體化可行性研究公開說明會，蒐集民眾意見。圖／台南市交通局提供
台南市交通局今天辦理新市地區鐵路立體化可行性研究公開說明會，蒐集民眾意見。圖／台南市交通局提供

交通部 南科 涵洞

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