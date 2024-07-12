台南新市區鐵路立體化評估規劃 估總經費142億元
台南市政府評估規劃新市地區鐵路立體化，交通局今天表示，新市區鐵路採高架改建較為可行，新市車站北移2公里，沿線可消除5處平交道及1處車行涵洞，初估總經費142億3700萬元。
台南市政府今天召開新市地區鐵路立體化可行性研究公開說明會，說明規劃內容，民眾建議將納入規劃考量，且將配合台鐵審查修正報告書，待取得共識及行政作業完備後，提送交通部審議，若中央核定可行性研究，將由交通部鐵道局辦理綜合規劃、設計及施工。
台南市交通局新聞稿指出，新市區鐵路採高架改建較為可行，高架路段南端起自高鐵橋下，北至南科站南側恢復平面，沿線可消除5處平交道及1處車行涵洞。
此外，新市車站位於鐵路高架化爬升路段，須配合北移約2公里，新市站新址及原址周邊將配合調整土地用途及分區，初估總經費新台幣142億3700萬元。
交通局表示，伴隨南科發展帶動周邊都市擴展，新市地區平交道往來車輛延滯問題日益顯著，將儘速研礙改善方案，解決車輛行經平交道停等問題，縫合鐵路兩側都市發展。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言