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台南新市區鐵路立體化評估規劃 估總經費142億元

中央社／ 台南12日電

台南市政府評估規劃新市地區鐵路立體化，交通局今天表示，新市區鐵路採高架改建較為可行，新市車站北移2公里，沿線可消除5處平交道及1處車行涵洞，初估總經費142億3700萬元。

台南市政府今天召開新市地區鐵路立體化可行性研究公開說明會，說明規劃內容，民眾建議將納入規劃考量，且將配合台鐵審查修正報告書，待取得共識及行政作業完備後，提送交通部審議，若中央核定可行性研究，將由交通部鐵道局辦理綜合規劃、設計及施工。

台南市交通局新聞稿指出，新市區鐵路採高架改建較為可行，高架路段南端起自高鐵橋下，北至南科站南側恢復平面，沿線可消除5處平交道及1處車行涵洞。

此外，新市車站位於鐵路高架化爬升路段，須配合北移約2公里，新市站新址及原址周邊將配合調整土地用途及分區，初估總經費新台幣142億3700萬元。

交通局表示，伴隨南科發展帶動周邊都市擴展，新市地區平交道往來車輛延滯問題日益顯著，將儘速研礙改善方案，解決車輛行經平交道停等問題，縫合鐵路兩側都市發展。

南科 台南 涵洞

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