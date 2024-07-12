柳營奇美醫院首例水中分娩 團隊合作讓產婦喜悅迎接新生命
「水中分娩」在國外行之有年，台灣卻仍不多見。台南柳營奇美醫院今天發表該院第一例「主動提出水中生產要求」案例。羅姓產婦上月由先生陪同順利生產，今天到場現身說法，期待親自經驗分享，自己的正向生產經驗，能提供更多準媽媽另一種生產方式選擇。
羅女士的主治醫生、婦產部主任謝俊吉表示，羅女士選擇順勢生產的「水中生產」，是在溫水中產下胎兒分娩方式，利用水的浮力、阻力和水溫控制，讓產婦在生產時能夠隨意改變姿勢，且生產施力也比較輕，可減緩胎兒出生時對產婦造成的影響。
謝俊吉表示，柳營奇美醫院產房內工作人員自110年起就同時具有助產師與護理師雙重醫事人員身分，提供台南溪北地區產婦更周全性的生產照護服務。近年「順勢生產」興起，今年開始讓產婦可自行決定生產方式及減少醫療介入。
產房護理長柯雅芳說，羅女士產檢時與婦產科醫護人員及助產師充分討論，瞭解生產風險及效益後，主動提出水中生產需求。水中生產是當產婦進入第一、第二產程時浸在水中完成生產，過程中可以淋浴、沖水，達到舒壓減痛，醫療團隊也會定時檢測胎心音變化，確保胎兒安全。第三產程後，產婦就會移出水面至病床上，由醫師處理胎盤及檢查產道是否受傷及產後會陰的照護。
護理部長蕭素秋表示，羅女士是充滿自信及勇敢的女性，除產前充分溝通了解，取得先生及家人完全信任，團隊成員也進行模擬生產演練，一同討論如何迎接新成員到來，尤其工務同仁大力協助技術上的「水」支援。為因應放置生產用水池，特別為羅女士預備寬敞舒適待產室，團隊通力合作，產婦不打催生、不打無痛，順應身體感覺順利完成柳營奇美醫院產婦水中生產的首例。生產當下醫護同仁、助產師也協助記錄拍攝水中生產過程，大家都沈浸在迎接新生命的喜悅與溫馨的感動中。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言