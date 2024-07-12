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影／超美日式老屋 台南六甲毛昭川醫師故居開放為包棟「民宿」

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南六甲區毛昭川醫師故居，有近90年歷史，獲文化部老屋修繕補助，如今變身為六甲第一家合法民宿「川宅1936」，右為屋主吳志成，左為六甲區長陳啟榮。記者吳淑玲／攝影
台南六甲區毛昭川醫師故居，有近90年歷史，獲文化部老屋修繕補助，如今變身為六甲第一家合法民宿「川宅1936」，右為屋主吳志成，左為六甲區長陳啟榮。記者吳淑玲／攝影

台南老屋成重要觀光財，有90年歷史的六甲區毛昭川醫師故居，變身為六甲第1家合法民宿「川宅1936」，幾年前老屋原要拆掉蓋透天厝，住對面的吳志成老師不捨，到恒安宮請示媽祖後獲9聖杯，決定買下老宅，2年前修繕完成幾乎是原貌保留，吳志成說，原本讓民眾預約參觀，決定用包棟民宿出租，活化老屋也提供遊客住宿，為地方觀光盡一分心力。

六甲區長陳啟榮表示，毛昭川醫師故居由吳志成老師買下後，在2019年獲文化部補助50％老屋建築修復經費，南市府增額補助20％，屋主也出資230多萬元，2年前修復完工，幾乎保留故居的原貌，成為六甲老屋亮點。六甲老屋還有李源醫師故居，就在恒安宮媽祖廟百年麵茶冰旁，蘇俊雄大法官名人故居、居廣居陳氏古厝、南六董事長黃清山老宅等，可串連建築及美食之旅。

市府文化局指出，「川宅」的主棟木造建築約建於1930年代的日本式樣造型，以黑白色系點綴淺黃色系，附屬建築則為RC結構的現代式樣造型，與大面窗戶開口、S符號金屬欄杆、淺黃色磁磚搭配呈現1960年代設計語彙，具相當程度的文化資產潛力。

陳啟榮說，毛昭川的父親毛維麟是日治時期的六甲庄長，毛昭川在日本取得醫師資格後回鄉從醫，戰後曾任台南縣議員。毛家與「鹽份地帶文學家」吳新榮醫師、「烏腳病之父」王金河醫師聯姻，是六甲地區望族。毛昭川故居在2018年由吳志成購入保存，在六甲落羽松打開全國知名度後，他就積極媒合終於有第一家民宿啟用，。

毛昭川故居修繕幾乎是原貌保留，連毛昭川行醫看診用的檜木大桌都還在，走進玄關的「接應室」拉門，中間夾層竟是大正年間的文件紙，有如舊報紙再利用，竟外留下珍貴文史資料，室內「座敷」和房間格居都如同當年毛家人居住一樣，走廊寬敞可欣賞庭園美景。

吳志成說，當初不忍毛昭川老屋被拆掉，於是到恒安宮向媽祖擲筊請示，竟連擲出9聖筊，就決定買下並整修保存，除提供學校及團體預約參觀外，因很多人詢問，決定申請民宿，通過結構及安全檢查，採整棟包租，可在「川宅1936」臉書粉絲專頁預約。

台南市府指出，每年約有350萬旅客入住，近年不少遊客選擇入住老屋民宿，更能近距離體驗歷史場域，融入台南人的日常生活，目前全市約600家取得合法登記，每周二在永華市政中心設立「民宿申設諮詢暨收件窗口」，協助有意經營旅宿的業者進入市場。

台南六甲區毛昭川醫師故居，有近90年歷史，毛昭川當年看診的檜木大桌子仍保留下來。記者吳淑玲／攝影
台南六甲區毛昭川醫師故居，有近90年歷史，毛昭川當年看診的檜木大桌子仍保留下來。記者吳淑玲／攝影
台南六甲區毛昭川醫師故居，有近90年歷史，該家族曾出了20多位醫師，堪稱醫師的搖籃寶地。記者吳淑玲／攝影
台南六甲區毛昭川醫師故居，有近90年歷史，該家族曾出了20多位醫師，堪稱醫師的搖籃寶地。記者吳淑玲／攝影
台南六甲區毛昭川醫師故居，有近90年歷史，幾乎保留當年原貌，包棟有4間房間。記者吳淑玲／攝影
台南六甲區毛昭川醫師故居，有近90年歷史，幾乎保留當年原貌，包棟有4間房間。記者吳淑玲／攝影
台南六甲區毛昭川醫師故居，有近90年歷史，坐在屋內走廊可欣賞庭園風景。記者吳淑玲／攝影
台南六甲區毛昭川醫師故居，有近90年歷史，坐在屋內走廊可欣賞庭園風景。記者吳淑玲／攝影
台南六甲區毛昭川醫師故居，有近90年歷史，幾乎保留當年原貌，圖為「座敷」間。記者吳淑玲／攝影
台南六甲區毛昭川醫師故居，有近90年歷史，幾乎保留當年原貌，圖為「座敷」間。記者吳淑玲／攝影
台南六甲區毛昭川醫師故居，變身為六甲第一家合法民宿「川宅1936」，右為屋主吳志成，左為六甲區長陳啟榮。記者吳淑玲／攝影
台南六甲區毛昭川醫師故居，變身為六甲第一家合法民宿「川宅1936」，右為屋主吳志成，左為六甲區長陳啟榮。記者吳淑玲／攝影

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