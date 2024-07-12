快訊

被國會改革釋憲案「插花」？死刑是否違憲 7月23日無法宣判

113分科數甲／考生哀號「寫到手軟」！多選計算繁複 試題與解答出爐

2024東石海之夏 27日海上煙火媲美國慶焰火

中央社／ 嘉義縣12日電

嘉義縣暑假盛事「2024東石海之夏」20日、21日、27日及28日登場；嘉義縣文化觀光局今天表示，27日晚間12分鐘海上煙火秀規模媲美國慶焰火

文觀局在棒棒積木飯店舉行記者會，邀藝人楊淨宇、吳欣樺與嘉義縣長翁章梁宣傳各活動，推薦在地美食、展示16吋煙火砲彈。

翁章梁接受媒體聯訪表示，去年在各界贊助下放6分鐘煙火已很壯觀，今年達12分鐘，最大煙火彈達16吋。

他說，2022年在國立故宮博物院南部院區放國慶焰火時腹地不夠大，煙火彈才12吋，這次在海邊施放煙火彈可到16吋，會非常璀璨，映在海面無比美麗。此外，這次施放的煙火是嘉義東石鄉在地製造。

翁章梁表示，活動主題是讓孩子放電、大人吶喊，規劃不同客群節目內容，讓小朋友玩水、玩沙，欣賞專屬小孩的表演節目及活動，也有大人喜愛的流行音樂晚會。

文觀局說，今年邀藝人包括告五人、玖壹壹與張秀卿，更有蚵雞蛋糕、炙燒東石牡蠣牛肉堡、青蚵仔卷與烏魚子輕乳酪冰淇淋等超過80攤美食。

嘉義 國慶焰火 東石

延伸閱讀

嘉邑行善團贈嘉縣市國小故事繪本 盼增進品德教育

2026提前白熱化 綠營人士稱「六都這2市長」人選難與藍營拚高下

嘉縣YouBike啟用可一路騎到屏東 5鄉鎮率先開跑

英威康與樺康智雲公司送愛心 捐贈10台自動翻身照護床

相關新聞

柳營奇美醫院首例水中分娩 團隊合作讓產婦喜悅迎接新生命

「水中分娩」在國外行之有年，台灣卻仍不多見。台南柳營奇美醫院今天發表該院第一例「主動提出水中生產要求」案例。羅姓產婦上月...

嘉市購物節玩法升級「3重抽」 百萬轎車、歐洲機票曝光

嘉義市購物節1日至10月10日盛大舉行，市府指出，今年「豪禮」再升級，只要於稅籍登記在嘉市的店家消費並登錄參加抽獎，有機...

影／超美日式老屋 台南六甲毛昭川醫師故居開放為包棟「民宿」

台南老屋成重要觀光財，有90年歷史的六甲區毛昭川醫師故居，變身為六甲第1家合法民宿「川宅1936」，幾年前老屋原要拆掉蓋...

南市去年輕生死亡318人 市府提供43處免費心理諮商駐點服務

台南市去年因輕生死亡有318人，相較前一年略減2人，是六都中唯二輕生死亡人數下降的城市，但自殺防治刻不容緩，衛生局在全市...

建物做隔熱意願不敵裝冷氣？ 嘉市府籲快申請最高補助5萬

入夏屢飆高溫，民眾冷氣狂吹，嘉義市政府為提高建築物的隔熱效能、增加太陽反射率來降低家電能源消耗，房屋若安裝隔熱膜、空氣門...

影／推銷雲林落花生 韓國瑜：台灣土產應發揮價值

為增進國人對虎尾鎮農會產銷履歷落花生產品的認識與提高購買率，虎尾鎮農會上午在立法院舉行推廣發布會，立法院長韓國瑜也到場支...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。