2024東石海之夏 27日海上煙火媲美國慶焰火

嘉義縣暑假盛事「2024東石海之夏」20日、21日、27日及28日登場；嘉義縣文化觀光局今天表示，27日晚間12分鐘海上煙火秀規模媲美國慶焰火。

文觀局在棒棒積木飯店舉行記者會，邀藝人楊淨宇、吳欣樺與嘉義縣長翁章梁宣傳各活動，推薦在地美食、展示16吋煙火砲彈。

翁章梁接受媒體聯訪表示，去年在各界贊助下放6分鐘煙火已很壯觀，今年達12分鐘，最大煙火彈達16吋。

他說，2022年在國立故宮博物院南部院區放國慶焰火時腹地不夠大，煙火彈才12吋，這次在海邊施放煙火彈可到16吋，會非常璀璨，映在海面無比美麗。此外，這次施放的煙火是嘉義東石鄉在地製造。

翁章梁表示，活動主題是讓孩子放電、大人吶喊，規劃不同客群節目內容，讓小朋友玩水、玩沙，欣賞專屬小孩的表演節目及活動，也有大人喜愛的流行音樂晚會。

文觀局說，今年邀藝人包括告五人、玖壹壹與張秀卿，更有蚵雞蛋糕、炙燒東石牡蠣牛肉堡、青蚵仔卷與烏魚子輕乳酪冰淇淋等超過80攤美食。