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嘉市購物節玩法升級「3重抽」 百萬轎車、歐洲機票曝光

聯合報／ 記者林伯驊／嘉義即時報導
嘉義市長黃敏惠開箱今年購物節抽獎的獎品為RAV 4油電版休旅車。圖／嘉義市政府提供
嘉義市長黃敏惠開箱今年購物節抽獎的獎品為RAV 4油電版休旅車。圖／嘉義市政府提供

嘉義市購物節1日至10月10日盛大舉行，市府指出，今年「豪禮」再升級，只要於稅籍登記在嘉市的店家消費並登錄參加抽獎，有機會將1百萬現金、百萬汽車、臺銀黃金、歐洲機票、電動機車與萬元以上現金等豐富好禮帶回家。市長黃敏惠今宣傳公布汽車為豐田RAV 4油電版休旅車，她說，期待市府與民間攜手共創商機。

黃敏惠說，今年購物節玩法再升級，推出「豪禮大獎3重抽」，第1重「週週抽」，每周抽萬元現金得主、最後幾周抽光陽電動機車、精品旅館住宿、歐洲機票、百萬汽車和百萬現金；第2重「特約旅宿加碼抽」，特別提供在活動期間於特約旅宿消費並登錄發票者，再加碼抽現金8萬8千元、共5名；第3重參加「電子支付專屬抽」，活動期間使用LINE PAY、台灣PAY、Carrefour Pay，登錄交易序號即可獲專屬抽獎資格，可抽現金1萬6800元、最新iPhone與臺銀黃金等好禮。

建設處長田長沛處長說，去年購物節發票登錄總金額達7億5千萬元，創下歷次新高紀錄，今年同時鼓勵民眾於活動期間留宿嘉市，凡入住特約旅宿嘉遊金方案的旅客，即送600元嘉遊金優惠，可抵300元住宿費，再至特約店家消費折抵300元，並可獲「特約旅宿加碼抽」專屬抽獎機會。

建設處解釋，消費者只須憑今年7月1日起至10月10日間，營業稅設籍於嘉市店家所開立的發票，不限單筆消費金額，加入嘉義市購物節LINE好友（ID請搜尋@wubuywubobi）登錄發票，即可累積積分，1元即1分，滿500分可獲得一個抽獎機會，滿1000分可獲得兩個抽獎機會，每人最多可獲200個抽獎序號。

黃敏惠今背購物袋並為最大獎項百萬汽車開箱，她說，嘉市是雲嘉南觀光休閒消費中心，期待購物節吸引周邊縣市民眾來嘉進行日常採購，並串連7月起一系列精采活動，包括暑假期間最盛大的科學博覽會「科學168」7月19至23日在港坪體育館、風雨球場及港坪國小盛大登場，此外，雲門舞集將於8月3日帶著舞碼「波」睽違13年回嘉，舉行戶外公演，當天還舉辦「星光路跑」。

嘉義市長黃敏惠（中）宣傳今年購物節推出「豪禮大獎3重抽。圖／嘉義市政府提供
嘉義市長黃敏惠（中）宣傳今年購物節推出「豪禮大獎3重抽。圖／嘉義市政府提供
嘉義市長黃敏惠宣傳今年購物節推出「豪禮大獎3重抽」。圖／嘉義市政府提供
嘉義市長黃敏惠宣傳今年購物節推出「豪禮大獎3重抽」。圖／嘉義市政府提供

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