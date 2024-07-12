嘉市購物節玩法升級「3重抽」 百萬轎車、歐洲機票曝光

嘉義市購物節1日至10月10日盛大舉行，市府指出，今年「豪禮」再升級，只要於稅籍登記在嘉市的店家消費並登錄參加抽獎，有機會將1百萬現金、百萬汽車、臺銀黃金、歐洲機票、電動機車與萬元以上現金等豐富好禮帶回家。市長黃敏惠今宣傳公布汽車為豐田RAV 4油電版休旅車，她說，期待市府與民間攜手共創商機。

黃敏惠說，今年購物節玩法再升級，推出「豪禮大獎3重抽」，第1重「週週抽」，每周抽萬元現金得主、最後幾周抽光陽電動機車、精品旅館住宿、歐洲機票、百萬汽車和百萬現金；第2重「特約旅宿加碼抽」，特別提供在活動期間於特約旅宿消費並登錄發票者，再加碼抽現金8萬8千元、共5名；第3重參加「電子支付專屬抽」，活動期間使用LINE PAY、台灣PAY、Carrefour Pay，登錄交易序號即可獲專屬抽獎資格，可抽現金1萬6800元、最新iPhone與臺銀黃金等好禮。

建設處長田長沛處長說，去年購物節發票登錄總金額達7億5千萬元，創下歷次新高紀錄，今年同時鼓勵民眾於活動期間留宿嘉市，凡入住特約旅宿嘉遊金方案的旅客，即送600元嘉遊金優惠，可抵300元住宿費，再至特約店家消費折抵300元，並可獲「特約旅宿加碼抽」專屬抽獎機會。

建設處解釋，消費者只須憑今年7月1日起至10月10日間，營業稅設籍於嘉市店家所開立的發票，不限單筆消費金額，加入嘉義市購物節LINE好友（ID請搜尋@wubuywubobi）登錄發票，即可累積積分，1元即1分，滿500分可獲得一個抽獎機會，滿1000分可獲得兩個抽獎機會，每人最多可獲200個抽獎序號。