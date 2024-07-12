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南市去年輕生死亡318人 市府提供43處免費心理諮商駐點服務

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市積極推動各項防治，台南市衛生局有預約專線(06)3352982。圖／台南市府提供
台南市積極推動各項防治，台南市衛生局有預約專線(06)3352982。圖／台南市府提供

台南市去年因輕生死亡有318人，相較前一年略減2人，是六都中唯二輕生死亡人數下降的城市，但自殺防治刻不容緩，衛生局在全市提供43處免費心理諮商駐點服務，市長黃偉哲強調，未來市府將積極推動各項防治工作，也呼籲市民多關懷問候周邊親友，讓全民成為珍愛生命守門人。

市議員王家貞指出，台南市政府衛生局現在已提供市民1年2次免付費心理諮商服務，但在宣導的管道及擴展上還是需要更積極、更精進的為民服務。她建議市府，未來新建大樓在不影響大樓的安全性下，頂樓加裝各種有效防範輕生的措施，以及在無法加裝措施卻具有輕生危險的地方(如海邊、大橋、舊式大樓等)廣貼生命關懷與温情喊話的標語，積極規畫並落實相關防範措施。

市長黃偉哲表示，鼓勵市民朋友們勇於表達情緒，多聽(多打聽、多吸收資訊)、多問(有疑問就提出詢問與討論)、多說(說出自己的困難，紓解鬱卒情緒)，大家互相關心問候，維持人際間的溫暖，避免憂鬱及自殺等遺憾的事件發生。更呼籲各民間團體加入珍愛生命守門人的行列，一起重視生命健康議題。

台南市衛生局指出，全市共提供43處免費心理諮商駐點服務，也提供晚間諮商時段的服務，藉由讓專業心理師陪伴民眾傾聽讓心情獲得撫慰與支持，使壓力可以找到適當的出口，衛生局預約專線(06)3352982或者衛生福利部提供的24小時免費的安心專線1925(依舊愛我)，由專業人員為民眾提供各項心理健康及精神疾病防治等服務，陪伴協助大家共度難題，。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

衛生福利部提供的24小時免費的安心專線1925(依舊愛我)。圖／台南市府提供
衛生福利部提供的24小時免費的安心專線1925(依舊愛我)。圖／台南市府提供

台南 生命線 衛生局

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