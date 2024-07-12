建物做隔熱意願不敵裝冷氣？ 嘉市府籲快申請最高補助5萬

入夏屢飆高溫，民眾冷氣狂吹，嘉義市政府為提高建築物的隔熱效能、增加太陽反射率來降低家電能源消耗，房屋若安裝隔熱膜、空氣門等隔熱項目，可補助一半金額，總預算100萬元，不過現核准發出的金額不到30萬元。市府呼籲，申請至月底截止，降低耗能才能加速能源轉型、邁向淨零未來。

1名環團人士認為，一般住家要裝隔熱膜或塗隔熱漆，須花費上萬元，對於降溫的感受可能不如直接裝冷氣來吹，「比較沒馬上變冷感覺」，才讓意願偏低，不過長久來看，建築物降溫才能省下更多成本，為地球盡分心力。

市府推出建築物降溫隔熱改善補助計畫，補助對象為嘉市轄內一般住宅及服務業者，補助項目包含隔熱膜、隔熱漆、空氣門及吸頂式循環扇等，每案最高補助一半費用，一般住宅最高補助上限2萬元、服務業者最高補助上限5萬元，總補助預算100萬元，用完為止。

據統計，截至今天，目前9件住宅、6件商業案申請，共補助29萬元，還未達一半，嘉市環保局表示，去年也是經過宣傳才提高補助件數，會持續加大力道宣導。

環保局表示，補助計畫申請流程第1階段為書面文件收件作業，收件到本月底截止，審查通過後，將以函文、電話及簡訊通知，就可進行第2階段之施工，從收到通知次日起30個日曆天內施工完畢並檢附第2階段書面文件，來申請完工驗收及申請撥款。