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打開水龍頭就有水！台水斥資500萬元延管 居民笑了

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台水六區管理處協助延管，新化區護國里3巷盼到自來水。圖／水公司提供
台水六區管理處協助延管，新化區護國里3巷盼到自來水。圖／水公司提供

台水六區處斥資500萬元辧理新化區護國里3巷無自來水延管工程在6月底完工，8戶申請用戶也已裝表通水，打開水龍頭就有嘩啦啦的自來水可以使用，居民苦等多年終於盼到自來水。

為解決當地居民無自來水可用的窘境，經立法委員林宜瑾及當地里長與里民共同努力爭取，台水六區處向經濟部水利署提報「113年度無自來水地區供水改善計畫」獲核定，並獲台南市政府及經濟部水利署工程預算補助共約500萬元，讓延管工程順利推動。

台水六區處表示，本次延管工程埋設口徑100公厘的自來水管720公尺，埋設管材使用石墨延性鑄鐵管，使用年限可達40年之久，且耐震防漏效果好可降低破管維修機率；施工路段更是重新刨鋪路面，提高用路人及行車安全。

台水六區處說，未來將持續推動無自來水地區延管工程，使自來水管線遍及各區，偏遠居民都能夠受惠，改善大台南地區民眾用水品質。

台南 水利署

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